Queda claro que para ser portero hay que ser especial porque pasas de ser un jugador clave a uno de los más odiados por un error. Chivas tuvo grandes guardametas y uno de los más destacados de su historia reciente es Oswaldo Sánchez, mientras que en la actualidad el Tala Rangel se hizo dueño del arco tras años de incertidumbre bajo los tres palos rojiblancos.

En diferentes partes del mundo hay un portero con pasado en Guadalajara que da de qué hablar, y uno de ellos es Víctor André Alcaráz, quien se hace respetar en la Liga de Andorra junto a Rangers FC. “Soy un poco como el Dibu Martínez que le encanta encarar a la gente y con mucha personalidad en el juego. A mí me fascina”, expresó en exclusiva a Rebaño Pasión.

La historia del Lobo por Chivas es poco conocida debido a que nunca pudo tener las oportunidades que esperaba. En Tapatío siempre peleó un lugar con Eduardo García, mientras que en el primer equipo se encontraban el Tala Rangel, el Wacho Jiménez y Óscar Whalley.

André Alcaraz fue campeón con Tapatío. (Foto: Imago7)

A pesar de estos momentos, el Guadalajara le dio 10 años hermosos debido a que para él no solo le brindaron la mejor escuela para ser portero en México, sino que también los disfrutó. “La verdad son muy buenos recuerdos ya que estuve 10 años. Estuve en juveniles desde el principio y para mí es como una etapa muy linda. Desgraciadamente no se dieron las cosas para poder quedarme allí, pero al final también me formaron como el jugador que soy. Eso siempre se los voy a agradecer. Simplemente agradecimientos al club”, expresó.

Actualmente su carta pertenece 100% a Rangers FC y afirma que la directiva comandada en su momento por Fernando Hierro le dio todas las posibilidades para salir del equipo. “La última directiva con la que trabajé en Chivas se comportó de una manera espectacular. La verdad que no puedo reprochar nada. Creo que salí de la mejor manera con Chivas y al final te digo por mí hubiera querido estar en Chivas, jugar, debutar ahí es un sueño que tenía chico, pero al final si las cosas no se dieron”, comentó.

André Alcaraz extraña a la afición de Chivas

Tras seis meses en Venados de Yucatán y sin lugar en Chivas, el Lobo le explicó a Rebaño Pasión que buscó rápidamente otro equipo para tener minutos. “No encontrábamos equipo, había posibilidades de jugar en segunda pero no me interesaban. Mi representante me dijo que había una oportunidad con Rangers en Segunda División en ese momento y le dije ‘vámonos’. Ni siquiera me terminó de contar la historia del equipo a lo que yo le decía ‘vamos, vamos a hacerlo’. Me dijo que el equipo tiene la necesidad de ascender y al final se consiguió. Yo venía con ese sueño, venía con esa idea”, contó con una sonrisa.

Su adaptación al equipo de Marco Fabián fue muy simple por el nivel que venía teniendo en Chivas. “La verdad que no fue tan complicado por así decirlo. Obviamente que tenía que respetar las jerarquías, pero poco a poco me fui ganando el puesto. No es por demeritar ni mucho menos a la gente que trabaja, pero yo venía con una con una escuela de trabajo que viene de Chivas. El club siempre ha sacado muy buenos porteros a lo largo de su historia y eso también me ayudó bastante para ganar el puesto rápidamente”, comentó Alcaraz.

A pesar de su buen momento en Andorra expresó que extraña sentir la presión de la afición de Chivas. “Es muy distinta la afición que se tiene aquí con la afición de Chivas. Para mí Chivas es una de las aficiones más grandes y populares que existen en el mundo. También la porrada de Chivas te exige, todos los días, constantemente, te están exigiendo. Siempre están ahí, sobre ti y está bien. Es válido, pues ellos, como diría alguien, pagan su boleto y ellos pueden hacer lo que quieran. Todos somos los responsables de dar el espectáculo. Acá no. Acá la gente es más tranquila”, comparó.

A su vez, André comentó que la actual directiva de Rangers FC busca afianzarse como el equipo que represente a Andorra y no a una de las colonias. Al hablar de la rivalidad que hay entre los equipos y que le encanta ser el Dibu Martínez de Andorra, por lo que extraña la presión de México.

“Siempre me va a gustar. A mí me encanta que la gente nos está gritando, que se escuche el murmullo detrás de mi espalda ese tipo de cosas. A mí me gustan mucho, me motiva. Es cierto que extraño bastante eso. No me he topado con gente que me diga cosas. Sobre todo jugadores de repente. Yo soy un poco como el Dibu Martínez que le encanta encarar a la gente y con mucha personalidad en el juego. A mí me fascina. Es como les digo, soy una persona dentro de la cancha y otra fuera de la cancha. Soy otra en el partido. Trato de vivir mi juego con pasión y obviamente eso también de repente calienta. La demás gente, de repente calienta a los rivales, a la afición y a la familia, pero al final es parte del show”, expresó.

¿André Alcaraz le cierra las puertas a Chivas?

Una de las preguntas recurrentes a los exjugadores de Chivas que se encuentran en el extranjero es si le cierran las puertas al Guadalajara. Al hablar de este tema el Lobo dijo que le encantaría regresar, pero aclara que siempre hay que analizar el momento de su carrera.

“Obviamente. Nunca le cerraría las puertas a un equipo que primero me formó y aparte del que mi familia siempre ha sido hincha. Nunca le podría cerrar las puertas de Chivas. No podría, pero sí te puedo decir que antes de antes de cualquier cosa, mi mentalidad es estar en Europa. Para mí es un sueño estar aquí y estoy en busca de mejores oportunidades. Obviamente siempre voy a estar abierto a escuchar propuestas, sobre todo de Chivas”, analizó.

A su vez, señaló que hoy se pone en primer lugar debido a que busca trascender como jugador. “Si no puede ser con Chivas pues no pasa nada, pero lo que esto estoy haciendo ahora es con el apoyo de Rangers y de toda la directiva. Ahí está Marco Fabián que también fue jugador de Chivas y es una persona que me ha ayudado muchísimo. Él también me está ayudando a mi y a todos los mexicanos que están aquí y a todos los jugadores de Rangers a buscar mejores oportunidades en Europa. Ese es el sueño que tengo. Si un día me llama Chivas pues bueno tendré que escucharlos porque nunca le voy a poder cerrar las puertas”, cerró André Alcaraz mientras tomaba mates del otro lado de la pantalla.