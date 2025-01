Le guste o no le guste a la afición Marco Fabian es orgullo rojiblanco, ya que puso la bandera mexicana en el alto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ante el Brasil de Neymar y estampó su nombre en la historia Frankfurt en la Copa de Alemania de 2018. Hoy se encuentra retirado, pero siendo la principal cara del Rangers FC de Andorra.

En el conjunto europeo se encuentran varios mexicano y uno de ellos es Víctor André Alcaraz, portero formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, quien le dijo en exclusiva a Rebaño Pasión cuál es el objetivo del directivo mexicano. “Tenemos el objetivo de ser el primer equipo de Andorra en jugar en la Champions League y lo vamos a conseguir. Te estoy repitiendo lo mismo que está diciendo Marco Fabián en este momento a todo el mundo al que le habla de Rangers”, expresó el guardameta.

De México a Andorra: la nueva vida de André Alcaraz

Recién duchado y con un mate de por medio, como si fuera un argentino más, el exjugador del Guadalajara aclara que lo llamemos André y no Víctor. El Lobo, como lo apodan, se muestra feliz y relajado, como si fuera un día más Campo de Fútbol -Estadi Comunal de los Rangers FC de Andorra.

André nació en Languedoc-Rosellón, Francia, pero se formó en Chivas y compartió equipo con el Dragón García. Hoy se encuentra a más de nueve mil kilómetros y con siete horas más que Ciudad de México en un país que es más chico que Zapopan.

El Lobo se encuentra en Andorra desde hace casi un año. (Foto: André Alcaraz / IG)

“(Andorra) Es más pequeño que Zapopan. Se cambia un poco la noción de dónde estás parado porque es un país pequeño. El país se divide por parroquias, no son estados en sí, son parroquias. Entonces cada parroquia tiene su propia cultura, tiene sus propias tradiciones y también sus propias formas de expresarse. Por ejemplo el uso del catalán es muy importante porque es una lengua, aunque la gente de repente quiere como castellanizar muchísimo, pero la gente que es de aquí está en contra de eso y está perfecto”, explicó Alcaraz.

Su llegada a Rangers no solo lo llevó adaptarse a un nuevo idioma y costumbres, sino que además a un clima cambiante. Sin embargo, no se siente en un lugar hostil ya que relata que en el campo del equipo de Andorra tiene una de las mejores vistas enfrente a una de las porterías.

“Mi primer partido en el que debuté fue con nieve. Literal”, contó riéndose sobre la primera vez que jugó en Europa. Y agregó: “Hay una cancha, que la llamamos Manzana, está en la montaña y tiene la cancha más hermosa en la que he jugado. Te lo juro que es precioso. Precioso el estadio y me tocó que nevará. Nunca había jugado nevando y es completamente distinto. La pelota corría distinto, era campo sintético, estábamos a menos 10 grados, era increíble. Para mí fue de las cosas más bizarras que me pasó y también de las cosas más hermosas que me hayan pasado”.

Así fue la adaptación de André Alcaraz en Rangers FC de Andorra

Ser uno de los primeros mexicanos en jugar en un país extranjero puede llevar a terminar lastimado porque pisas territorio desconocido. André Alcaraz no la pasó mal, pero detalló entre risas que tuvo que sufrir la burocracia de Andorra para poder jugar y que su experiencia sirve para los próximos que llegaron al club.

“Cuando llegué acá el tema fue con los papeles porque fui de los primeros jugadores mexicanos que venían. Entonces jugamos un poco como al conejillo de indias. Todo me pasó a mí. Si no sale el papel de aquí no puedes jugar, no puedes jugar sin que tengas la residencia primero. En otros países puedes jugar mientras te llega la residencia y no pasa nada.”, recordó el guardameta, quien agregó que fue clave aprender un poco de catalán para poder lograr los papeles para jugar.

Así es la actualidad de André Alcaraz en Rangers FC

Mientras Tala Rangel, Miguel Jiménez, Eduardo García y Óscar Whalley peleaban por un lugar en Chivas, a André Alcaraz no se le abría una oportunidad en el futbol mexicano. Andorra llegó en el momento justo no solo para jugar, sino que para marcar la diferencia y ascender con Rangers FC.

“No encontrábamos equipo, había posibilidades de jugar en segunda pero no me interesaban. Mi representante me dijo que había una oportunidad con Rangers en Segunda División y en ese momento le dije ‘vámonos’. Ni siquiera me terminó de contar la historia del equipo a lo que yo le decía ‘vamos, vamos a hacerlo’. Me dijo que el equipo tiene la necesidad de ascender y al final se consiguió. Yo venía con ese sueño, venía con esa idea”, explicó Alcaraz quien militó en Venados de Yucatán antes de emigrar a Europa.

André Alcaraz fue campeón con Tapatío. (Foto: IMAGO7)

El Lobo relata que no le costó adaptarse al futbol de Andorra porque la escuela de Chivas lo había formado bien, pero aclaró que llegó con la cabeza agacha, a respetar la jerarquía y ganarse el lugar de poco. “En Andorra y en Chivas tuve una cierta similitud porque sobre todo en Tapatío tuve entrenadores que pedían mucho el juego de pies con porteros, que jugáramos adelantados o que jugáramos como tercer central. Al final en Tapatío también no tuve la actividad que hubiera querido, pero me ayudó bastante porque aprendí muchísimo. Me ayudó a adaptarme rápido al sistema de enfoque que tienen en Rangers. Así que no me costó tanto en ese sentido”, explicó.

Y agregó: “La verdad que no fue tan complicado (competir) por así decirlo. Obviamente que tenía que respetar las jerarquías, pero poco a poco me fui ganando el puesto. No es por demeritar, ni mucho menos, a la gente que trabaja, pero yo venía con una con una escuela de trabajo que viene de Chivas. El club siempre ha sacado muy buenos porteros a lo largo de su historia y eso también me ayudó bastante para ganar el puesto rápidamente”.

André Alcaraz contó cómo es Marco Fabián

La actualidad tiene a Rangers FC en el segundo lugar de la Liga de Andorra con 23 puntos, a dos unidades de Inter Escaldes, tras haber perdido el último partido previo al parón del campeonato. En este equipo André Alcaraz es clave y cuenta que el objetivo que se plantea Marco Fabián y todos sus compañeros es clasificar a la próxima Champions Leagues.

Marco Fabián quiere llevar a Rangers FC a la Champions Leagues. (Foto: IG / Marco Fabian)

“El proyecto de Ranger este año es poder jugar la Champions League. No lo vemos imposible. La verdad que es una liga competitiva, pero también tenemos parámetros como por ejemplo la temporada pasada estuvo a punto de pasar a Europa League el Santa Coloma, pero se quedaron a un partido”, comentó el portero seriamente.

Y agregó: “No es imposible. Tenemos el objetivo de ser el primer equipo de Andorra en jugar en la Champions League y lo vamos a conseguir. Te estoy repitiendo (risas) lo mismo que está diciendo Marco Fabián en este momento a todo el mundo al que le habla de Rangers”.

Al hablar del histórico exjugador del Guadalajara, André Alcaraz lo describe como una persona que lo ayudó mucho y que invierte mucho en el equipo. ”La verdad no conocía a Marco. Lo conocí como aficionado no como jugador. Me tocó en algún momento entrenar con él. Compartir vestidor en su momento. En Andorra lo primero que me dijo fue ‘Te agradezco que viniste así literalmente. Tú viniste a romperte la madre sin saber qué qué iba a pasar y lo conseguimos’. Pero en su momento cuando llegué me dijo ‘diviértete. Haz todo lo que puedas, lo que está en tus manos para poder hacer de este proyecto realidad’, que en su momento era ascender a Primera División y lo conseguimos”, cerró André Alcaraz al recordar cómo fue salir de Chivas para llegar a Rangers FC de Andorra.