El futbol es un deporte en el que cientos de personas logran participar de manera profesional; sin embargo, muy pocos tienen la capacidad para destacar y convertirse en leyendas de clubes tan grandes como Chivas, en donde este canterano reveló que se salvó de un accidente automovilístico gracias a un “milagro”, por lo que dos semanas después, levantó el trofeo de campeón con el Rebaño.

Noé Zárate es un exjugador profesional que se desempeñaba como lateral derecho y que fue parte de las llamadas Súper Chivas de los años 90; sin embargo, su carrera estuvo llena de historias dignas de ser contadas en donde destaca la del milagro en el que Dios salvó su vida y la de su familia a unos días de arrancar la Liguilla del Verano 1997.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, el canterano del Guadalajara recordó que en la recta final de la Fase Regular de aquel torneo, falleció su hijo recién nacido y a la semana siguiente vivió un aparatoso accidente automovilístico en el que él, su esposa y otros familiares se salvaron por un milagro. Horas después, reportó con el equipo para disputar los Cuartos de Final contra Santos.

El momento trágico antes del milagro que marcó la vida de Noé Zárate

“Mi esposa estaba embarazada y estábamos esperando a nuestro primer bebé. Íbamos a salir a Estados Unidos y mi esposa estaba en el hospital dando a luz a nuestro hijo. Aunque era prematuro, me dicen los doctores todo está bien. Me despido de mi esposa y salgo a Colomos, estaba a tres cuadros de este hospital y de ahí salimos hacia Estados Unidos. Cuando aterrizamos me dan la noticia de que mi bebé había fallecido. Regreso a Guadalajara y mi esposa ya está en casa en Acatlán.

“A la semana siguiente, teníamos que jugar contra Santos allá en Torreón, iban a empezar los Cuartos de Final y nos dice el entrenador: ‘váyanse con sus familias. En la noche del domingo regresan para seguir concentrados’. Me vengo el domingo para que mi esposa se distrajera, se le olvidará un poquito lo que había sucedido la semana anterior. Nos vamos a comer a un pueblo cercano, en Bellavista que está a 5 minutos. Me llevo a mis dos primas y a mi hermana íbamos en mi carrito.

Noé Zárate disputa un balón con Antonio Mohamed (JAM MEDIA)

“Está en alto el pueblo y a los lados están las parcelas. Cuando vamos en lo más alto de la carretera se me atraviesa un animal y por esquivarlo me salgo de la carretera. Pegamos una vez, dos veces, tres veces y caemos con llantas hacia arriba y nosotros de cabeza. Lo extraordinario del milagro es el que por la situación de mi esposa, pues nosotros llevábamos los vidrios arriba o lo más arriba posible, porque al pegarle el aire supuestamente dan punzadas”, recordó el exjugador del Rebaño.

El milagro que salvó la vida de la esposa de Noé Zárate

“Lo más extraordinario, fue que dice mi esposa que en la primera vuelta que dimos en el carro, cuando nos volteamos, dice que alguien la jaló y me dice ‘tú me jalaste’. Pero no te jalé, porque en el momento que empezamos a dar vueltas aviento mi mano hacia atrás para cubrir a mi hermana y a mis primas. ‘Yo sentí que alguien me jaló y me sacó por la ventana’. Le dije: ‘¿Cuál ventana? Si iban cerradas. ‘Yo salí por tu ventana’, me dice y yo la verdad nunca la vi que pasó. ‘Yo salí por ahí, alguien me jaló y yo los empecé a ver cuándo dieron vueltas’, ya riéndose hoy en día.

“Cuando terminamos de dar vueltas el carro cae sobre el lugar donde ella iba, o sea, si ella hubiera seguido con nosotros, a ella hubiera lo hubiera pasado algo, creo que hubiera fallecido. Yo me golpeé en una de mis rodillas y me inflamó muy feo. De inmediato se me vino a la mente el partido y dije ‘¿ahora qué voy a hacer?’. Salimos del carro y mi primera reacción es buscar a mi esposa y pues no está en el carro y cuando salgo del carro volteo, y ella está en una piedra, arriba en la carretera, porque te digo que estábamos abajo, en las parcelas.

“Las ventanas iban arriba era imposible que te hayas podido salir. Ese fue el milagro. En su momento, por supuesto, dimos, gracias. Sabíamos los el mensaje que estábamos recibiendo nosotros éramos creyentes, sabía lo que Dios me estaba hablando a mi vida. Regresé y jugué con la rodilla hinchada. Bendito Dios jugué. Fue un milagro”, concluyó el ahora líder de la Iglesia cristiana de Acatlán de Juárez, Jalisco.

¿Cómo le fue a Chivas en la Liguilla del Verano 97?

El Guadalajara que era comandado por Ricardo Ferretti se metió a la Liguilla en donde eliminó a Santos por global de 6-1, posteriormente superó a Morelia con un empate a un gol, pero que le otorgó el pase a los tapatíos por mejor posición en la tabla general. La Final fue contra Toros Neza y los rojiblancos se impusieron con marcador de 7-2 para bordar la décima estrella.