El futbol es una disciplina en la que mucha gente trata de encontrar nuevas oportunidades para su vida, en donde algunos jugadores tratan de dejar atrás muchas cosas del pasado, tal y como es el caso de este canterano rojiblanco que trató de destacar en el deporte pese a que su familia estaba inmiscuida con el crimen organizado.

José Tostado era un prospecto interesante para el Guadalajara, ya que desde que fue captado en una visoria, llamó la atención dentro de la institución rojiblanca e inclusive del seleccionador nacional Sub 17, Raúl Gutiérrez, por lo que formó parte de esa generación dorada que consiguió el título del mundo de dicha categoría en el 2011.

Sin embargo, el pasado de la familia del juvenil mediocampista rojiblanco salió a la luz, trayendo consigo una serie de repercusiones que culminaron prematuramente su ciclo como futbolista sin siquiera debutar en el primer equipo de Chivas.

“Dicen que familiar mío, mi papá, es procedente de esto, de lo otro, de actos que al club no le convienen ellos me dicen a mí, ’ya se investigó esto, esto y esto. A lo mejor tú no tienes nada qué ver, pero de todas maneras estás fuera’. A mí me cayó como balde de agua, porque yo dije ‘si yo estoy haciendo una historia yo, no sé por qué tiene que afectarme a mí una cosa que no tengo nada qué ver’”, declaró José Pablo Tostado a ESPN en una entrevista en 2021.

El abuelo y el padre del ahora exfutbolista habrían estado vinculados con el crimen organizado, por lo que fueron detenidos y enviados a la cárcel, en donde ambos fallecieron; sin embargo, ese estigma fue algo con el que el campeón del mundo en el 2011 no pudo erradicar.

En dicha entrevista, Tostado dejó en claro que la directiva de Chivas le informó que lo darían de baja de la institución, pero que la versión que se manejaría ante la prensa es que sería porque no quería estudiar, asegurando que era lo mejor tanto para el juvenil como para la institución, algo que perjudicó más al propio futbolista.

“Era lo que le convenía al club y se supone que lo que me ‘convenía’ a mí, pero a mí en nada me favoreció porque siento que, desde entonces, la carrera mía fue hacía abajo. Me tacharon de que no iba a la escuela. Siendo que en realidad nosotros teníamos concentraciones de dos meses, de tres meses, hasta de cuatro meses. Las mismas asistencias que yo tenía, eran las mismas que tenían mis compañeros que estaban en selección.

“Me dio sentimiento y me dio mucho coraje que me hayan corrido de esa manera, por la puerta de atrás porque siento que no lo merecía”, concluyó el exjugador.

¿Qué pasó con la carrera de Tostado después de salir del Guadalajara?

Tras la desafortunada salida de Chivas, José Pablo Tostado encontró cabida en Tigres, en donde fue registrado con el primer equipo en el 2012; sin embargo, el fallecimiento de su padre en el 2012 en una prisión en Culiacán, por lo que el club lo mandó a préstamo a varios clubes de la Liga de Ascenso.

Ante la falta de oportunidades de regresar al conjunto felino, el futbolista trató de recuperar su carta para poder acomodarse en otros equipos, pero la respuesta de los universitarios siempre fue negativa, por lo que prefirió ponerle fin a su carrera en el 2016.