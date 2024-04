Chivas es un gigante del futbol mexicano y mundial, no solamente por sus millones de aficionados, sino por su historia que exige títulos y protagonismo constante en toda competencia en la que participe; sin embargo, hay factores humanos que se trabajan dentro de los clubes y es una de las principales similitudes entre Fernando Gago y Matías Almeyda.

El futbol es un deporte que implica no solamente talento con los pies, sino requiere de disciplina y sobre todo inteligencia, por lo que muchos entrenadores han apostado por concientizar a los jugadores a no apostar su futuro exclusivamente al balompié, por lo que estrategas como el Pelado exigen un poco más del futbolista.

Durante su estadía en el Club Deportivo Guadalajara, Matías Almeyda comenzó como entrenador hasta que posteriormente se encargó de toda la gestión deportiva de la institución, por lo que en el 2016 se reveló una exigencia del argentino para los jugadores de fuerzas básicas: “el que no estudie, no juega en Chivas”.

“No los estamos entrenando, pero si están viniendo permanentemente, el seguimiento que hacemos en video, en la parte humana, metiéndonos con la familia, hay un gran proyecto, hace un mes me reuní con los jugadores les dijimos que el que no estudia no va a jugar en Chivas, nace otro proyecto no solo formar jugadores, sino formar seres humanos prepararlos para si el futbol no da, hagan otras cosas”, declaró el histórico timonel sudamericano en conferencia.

Sin embargo, ocho años después, llegó al Guadalajara un entrenador con una perspectiva muy similar, ya que Fernando Gago es un estratega convencido de que los jóvenes deben prepararse no solo dentro de las canchas, sino también en las aulas.

Aunque el Pintita llegó recientemente al redil, el entrenador ya implementó una medida similar a la de Matías Almeyda en Chivas, pero lo hizo en junio del 2022 en Racing, en donde eligió a los mejores de varias categorías como una especie de selectivo, en donde la condición es que estuvieran estudiando para ser tomados en cuenta.

“Hace tres meses que arranqué con la idea de formar un selectivo y se lo comenté a Rubén Capria (…)Tenemos que tratar de que los procesos en el salto de una categoría a otra sean más cortos, pero sin saltarlos. Solo puse como condición que cada jugador que entrene con nosotros también esté estudiando“, declaró el ahora entrenador del chiverío en ese 2022.

¿Fernando Gago ya implementó la misma idea de Racing en Chivas?

Hasta el momento se desconoce si el argentino ha lanzado alguna propuesta en este sentido para las fuerzas básicas del Guadalajara; sin embargo, en el Rebaño existe Educare, una visión de Jorge Vergara en donde futbolistas y hasta hijos de jugadores y hasta de entrenadores, acuden a estudiar para seguir preparándose para el futuro.