La irrupción de Jorge Vergara en el mundo del futbol fue tan poderosa que no solamente le bastó con comprar al equipo más grande de México, el Club Deportivo Guadalajara, sino que el empresario trató de comprar a otros colosos como el Atlético de Madrid.

Jorge Vergara Madrigal se convirtió en un personaje reconocido en todo el país a partir del 30 de octubre del 2002, fecha en la que logró adquirir el 51 por ciento de las acciones por un monto aproximado a los 260 millones de dólares; sin embargo, su ambición no se detuvo ahí.

Sin embargo, meses después, el empresario y fundador de Omnilife decidió apostar por hacerse del Atlético de Madrid, escuadra que en el 2003 atravesaba una severa crisis de resultados y económica, por lo que el capital del mexicano parecía una bocanada de aire puro para la escuadra española.

En junio del 2003 Jorge Vergara presentó formalmente la propuesta para poder adquirir la mayoría de las acciones por los Colchoneros; sin embargo, lo hizo de manera agresiva, asegurando que si no obtenía el 51 por ciento de las acciones, no le interesaba formar parte del club ibérico.

“En la reunión de hoy vimos el panorama y certificamos nuestra intención de llegar al Atlético de Madrid. Es posible tener la mayoría de las acciones. Esa es una cuestión abierta, porque fui muy claro y si no es así no quiero entrar en el Atlético. tiene que ser la mayoría, pues si no, me marcho. Queremos gestionar el club.

“Veo a este club con un gran potencial, como Chivas. Con la experiencia que tenemos, podremos llevarlo a los primeros lugares. El Atlético es un equipo con mucha tradición. Nuestra intención es llevarlo a Europa (Champions League)”, declaró Vergara en un hotel en Madrid.

Sin embargo, el Atlético de Madrid estaba atravesando severos problemas internos que se estaban atendiendo en los tribunales de justicia españoles, situación que dificultó la transacción, misma por la que Vergara estaba dispuesto a desembolsar cerca de 100 millones de euros, además de que Jesús Gil y Gil no quería dejar de ser el accionista mayoritario de la institución colchonera.

“Tiene una serie de querellas. Entonces básicamente es la complicación (…) Lograr cumplir las expectativas del Gobierno, las de las autoridades y por supuesto lograr que nosotros en lo particular tengamos una seguridad legal para poderlo adquirir”, dijo el expropietario del chiverío en una entrevista recogida por ESPN.

Al final de cuentas, la entidad española se negó a ceder a las exigencias de Jorge Vergara, por lo que el mexicano retiró su oferta en el 2004, por lo que continuó con sus negocios en Costa Rica con el Saprissa y el la MLS de Estados Unidos con la creación de Chivas USA.

Pudo comprar al Manchester United

El empresario mexicano era reconocido en todo el mundo, por lo que recordó que le ofrecieron la venta del Manchester United; sin embargo, el alto costo le impidió avanzar en la transacción.

“Así es. Me lo ofrecieron. Así como me han ofrecido ocho equipos de Europa. Es el más costoso, vale mil 200 millones de dólares. Me han ofrecido en todo el mundo unos 25 equipos”, declaró en Canal 40 hace varios años.

¿Cuándo y de qué murió Jorge Vergara?

Jorge Vergara falleció el 15 de noviembre de 2019 en Nueva York debido a que durante los últimos años de su vida estuvo lidiando con varios problemas de salud; sin embargo, el motivo del deceso del empresario habría sido un paro cardiorespiratorio, según reveló Amaury Vergara en un comunicado cuando se informó al público sobre la noticia.