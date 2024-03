En los estadios del futbol mexicano siempre suelen existir factores ajenos a lo que acontece en la cancha que hacen más grata la estadía en los inmuebles debido a que fomentan el buen ambiente y la conexión entre aficionados y el equipo, en donde Chivas no es la excepción y en donde Oliver Guerrero juega un papel importante como la voz del Estadio Akron.

Desde hace más de 13 años, Oliver Guerrero ha tomado los micrófonos del inmueble rojiblanco para acentuar las emociones de los miles de aficionados que jornada a jornada se dan cita en el recinto, convirtiéndose en un ícono de la fanaticada rojiblanca.

Es por eso que en Rebaño Pasión nos dimos a la tarea de buscar a la persona que da vida a las acciones que acontecen en el Estadio Akron para que conozcas un poco más de él, de su trayectoria y de su difícil labor en la cabina de la casa del Club Deportivo Guadalajara.

“Es una gran, gran actividad. Soy un afortunado de este trabajo, porque lo hacemos con mucha pasión y entrega desde aquel 30 de julio del año 2010. He tenido la fortuna de estar todos estos años como parte de esta atmósfera que se vive con las Chivas Rayadas del Guadalajara”, recordó el locutor.

¿Cómo se convirtió en la voz del Estadio Akron?

“Soy locutor de tiempo completo, inicié en 1994 aquí en Guadalajara en algunas estaciones de radio (…) Siempre estuve vinculado a la locución comercial, que es la que me lleva a un acercamiento con Chivas en aquel 2006 cuando quedan campeones en la Era Vergara en Toluca. Al estar vinculado a agencias de publicidad y casas productoras, es que me hablan y me dicen: ‘queremos que nos grabes equis campaña para Chivas para radio y tele’. Se vienen una serie de trabajos continuos para Chivas, tanto al interior del club como en sus videos corporativos.

“Cuando empiezo de manera continua a hacerle muchas cosas al club y en el 2010 me dicen: ‘estamos haciendo un casting para elegir la voz del Estadio Omnilife’, en aquel entonces, les dije que claro que quería hacer ese casting. Me enteré de que fue un gran número de personas que lo hicieron y 15 días antes de la inauguración, me marcan y me dicen que fuiste el elegido”.

¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta día con día en una cabina de un estadio?

“Una de las principales es cuando el equipo no va marchando bien en el terreno de juego, comienza a salirse un poco de control todo este tema del grito homofóbico. O cuando el aficionado cree que no está haciendo bien su trabajo el cuerpo arbitral, es cuando empiezan las presiones de la Liga como del Comisario y de la producción que me dice: ‘aviéntate tal línea y dile al público que no haga eso’.

¿Fue difícil que la afición aceptara esta nueva voz después de tantos años de estadía en el Jalisco?

“Sí hubo una respuesta un tanto negativa en el sentido de ¿dónde está el señor Almaraz? Recuerdo que me dijo muy bien el club en ese momento: ‘la voz del Estadio Jalisco se queda en el Estadio Jalisco; este es el Estadio Omnilife, tú eres la voz del Estadio Omnilife, échale de tu cosecha’. Sí fue un periodo de adaptación y no traté de convencer a nadie, a mí y hacer lo que me apasiona que es la locución (…)

“Sí fue un periodo no complicado, pero sí como que la afición tardó en adaptarse. Hoy en día, todos esos chavitos que van al Estadio desde los 8 años y que hoy son jóvenes, puedo decir que soy afortunado porque han crecido con mi voz que los acompaña en este tipo de transmisiones. Ya se le ha dado su sello al Estadio”.