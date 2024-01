Omar Bravo es una de las leyendas más importantes que tiene el futbol mexicano y por ende el equipo de Chivas, por lo que cuando era futbolista profesional era un lujo tenerlo en el plantel; sin embargo, José Luis Real vislumbró que el mochiteco sería el compañero perfecto para un juvenil Javier Hernández.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, el Güero reveló que al saber que el Chicharito pensó en concluir su carrera o salir del Guadalajara, le ofreció jugar recurrentemente bajo su tutela, situación que en un principio el propio Hernández dudó debido a la jerarquía de Omar Bravo, por lo que al cumplirle su promesa, el juvenil delantero se motivó y explotó.

“Cuando regreso al club, al poco tiempo me dan al equipo de Primera División y Javier me dice que se quiere ir de Chivas. Que no había jugado, que estaba perdiendo ritmo y posibilidades, había pensado en irse del club. Le dije ‘conmigo vas a jugar’, pero me dice: ‘profe, usted juega con un centro delantero’, estaba Omar Bravo. Le dije que quiero que acompañe a Omar Bravo para jugar con dos puntas.

“Javier al verse acompañado de un histórico como Omar Bravo, le sirvió de motivación, además de que le prometí que iba a jugar”, recordó el exentrenador rojiblanco y que consiguió la racha de ocho triunfos en un arranque de torneo, algo inédito en el futbol mexicano.

Ahora, 14 años después de que se marchara del Rebaño Sagrado, Javier Hernández está de regreso en el club que lo vio nacer, por lo que ahora José Luis Real desea que cumpla con ese rol de líder que tuvo el máximo romperredes de la historia del chiverío con él y llene los zapatos de esa leyenda rojiblanca.

“Para el club Guadalajara, en todos los niveles, el tener un referente como Javier Hernández, en la historia de los equipos donde ha estado y regresar a Chivas tiene que ser cubrir un espacio que desde que se fue Omar Bravo, no se da.

“Omar Bravo agarraba a los chavos, les decía y les exigía. Los ponía en su lugar o lo motivaba. Estoy seguro de que además de lo futbolístico una aportación grande de Javier, va a ser esa”, aseguró Real.

Chicharito debe hacer lo que no hicieron con él

“Hay jerarquías, se respeta la jerarquía de Jared Borgetti pero dale 20 o 30 minutos, velo acercando. ¿Qué va a pasar ahora con Javier? Ahora Javier tiene que ir acercando a los que vienen detrás de él y que afortunadamente hay muy buenos, José Juan Macías, Cade Cowell, Ricardo Marín, son buenos delanteros. Ahora Javier va a cobijar a esos jóvenes para que vaya acercándose al nivel máximo que puedan desarrollar”.

El peculiar anuncio de la venta de Chicharito por parte de Jorge Vergara

“La verdad es que nunca nos dimos cuenta. Jugamos el sábado, se descansó el domingo y el lunes nos presentamos a entrenar. Media hora antes de iniciar el entrenamiento, llega Eugenia, la jefa de prensa, y me dice: ‘Güero, me pidió Jorge (Vergara) que los quiere a todos reunidos en la sala de prensa, quiere hablar con ustedes’.

“Nadie sabía de qué se trataba, el equipo iba muy bien, no puede haber nada malo. Nos pusimos frente a la pantalla, después apareció en la pantalla un estadio y fueron apareciendo letras, después aparecen todas las letras de Old Trafford. Después aparece Jorge y se ríe porque sabía que estábamos sacados de onda.

“Nos habló y nos dijo: ‘les hablo para darles una buena noticia, estamos en Londres, se acaba de concretar la venta de Javier Hernández al Manchester United. Felicitaciones para todos, marca una etapa para el futbol mexicano’”, recordó el Güero Real.