La historia del último gol de Chicharito con Chivas y que no fue cantado en el Estadio Akron

Uno de los momentos más memorables de los últimos años para Chivas y su afición fue la inauguración del Estadio Akron el 30 de julio del 2010, en donde además de la apertura del nuevo inmueble para el Rebaño, ese duelo contra el Manchester United marcaba la despedida del hijo pródigo, Javier Hernández.

Aquella noche se vivió una fiesta en las gradas y en la cancha, en donde el Chicharito jugó unos minutos con la playera del conjunto tapatío y posteriormente lo hizo con la de la escuadra británica, en donde el delantero mexicano anotó el primer gol en la historia del recinto con un zapatazo tras un pase de Adolfo Bautista.

Sin embargo, Oliver Guerrero, la voz oficial del Estadio Akron desde aquel día de la inauguración hasta el día de hoy reveló en entrevista con Rebaño Pasión que esa importante anotación de Hernández no fue festejada por el sonido local, el cual se quedó en silencio de manera increíble.

¿Cómo fue tu primer día como la voz del Estadio de Chivas?

“Fue algo muy especial, fueron días previos de nerviosismo. Pese a que tengo experiencia manejando públicos, porque soy maestro de ceremonias; sin embargo, hablar en un público tan congregado, fue algo muy especial. Fue un partido lleno de tropiezos, porque no había habido alguien que te guiara. No hubo un coach que me dijera: ‘haz esto, di esto, di aquello’.

“Teníamos un guion, pero tecnicismos de que no se puede estar hablando cuando el balón está rodando en el terreno de juego, no se permite. En ese momento repetía y repetía el marcador a favor de Chivas y tampoco se hace porque están las pantallas”.

¿Algo que recuerdes en particular sobre ese partido?

“Cayó el primer gol, anotado por Javier Hernández, el Chicharito, y ese gol no lo canté porque nos quedamos pasmados: ‘¿qué se dice?’ No hubo nadie que me coacheara”, recuerda entre risas el también locutor y maestro de ceremonias.

¿Tiene una espinita clavada por no cantar el último gol del Chicharito?

Sí (tengo la espinita clavada), pero cuando dijimos la alineación fue increíble cuando dije: ‘con el número 14, Javier ‘Chicharito’ Hernández’, el estadio se escuchó increíble. Se me sigue poniendo chinita la piel porque a Chicharito el 99.9 por ciento de chivahermanos lo quiere y es una figura del futbol internacional.

“Sí va a ser una espinita y será una gran emoción el cantar, si llegase a anotar un gol, y que el público con esta dinámica que ya conoce el público chivahermano, repita al unísono el apellido ‘Hernández‘”.