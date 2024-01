Javier Hernández es un futbolista que ha vivido una de las carreas futbolísticas más importantes para cualquier futbolista mexicano en toda la historia, por lo que de inmediato dio muestra de su liderazgo y se consolidó como el nuevo capitán de Chivas con una emotiva promesa.

Durante la ceremonia de bienvenida que le organizó el Club Deportivo Guadalajara al Chicharito en la cancha del Estadio Akron, el histórico romperredes lanzó una petición a la afición, acompañada de una promesa que emocionó a todos los asistentes en el coloso de Zapopan.

Hernández Balcázar pidió abiertamente a los seguidores del chiverío que apoyen en todo momento a todos los miembros del plantel, tratando de generar una nueva comunión entre el equipo y el público, en donde aseguró que él se asegurará de que todos los futbolistas se brinden al máximo partido tras partido.

“Ahí abajo me recibieron mis compañeros, pero Chicharito no hubiera podido sin sus compañeros, Chicharito no hubiera podido sin ustedes, Chicharito no hubiera podido por la familia. En nuestro país lo que más hace falta es unión y vean esto que se generó, se puede, se puede y se puede.

“Lo único que les voy a pedir chivahermanos es que como me quieren apoyar a mí, nos apoyen a todos, a todo el equipo. Aquí se apoya a Chivas y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré de que el equipo y todos nos partamos la madre, pero por favor sigamos demostrando porque somos la mejor afición mexicana del mundo”, declaró el Chicharito.

¿Cuándo debutará Chicharito con Chivas?

Hasta el momento no hay una fecha exacta para el regreso de Javier Hernández a la máxima competencia, por lo que en el mejor de los casos se daría a finales del mes de febrero, aunque podría extenderse hasta marzo.

¿Cuándo se enfrentarán Chivas y Toluca en el Clausura 2024?

El futbol mexicano entrará en una fase crítica de jornada doble, por lo que el choque entre rojiblancos y escarlatas será el próximo martes 30 de enero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que comenzará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.