Chicharito Hernández cuenta con muchos años de experiencia en el futbol al más alto nivel, por lo que a su regreso a Chivas tiene las cosas muy claras, por lo que no titubeó en asegurar que el Rebaño es el club más grande de México, incluso pese a que el América tiene dos títulos más en su cuenta.

El delantero del Guadalajara dejó en claro que no tiene motivo para minimizar lo hecho por las Águilas; sin embargo, la identidad del conjunto rojiblanco es la que no puede omitirse, por lo que confirmó que los tapatíos son la institución más importante del país.

“A mí no me duele, a mí nunca me ha dolido porque soy una persona como el yin y yang de que Chivas está en otra carrera, Chivas está en otro nivel, aunque no se gane. Chivas está con otro tipo de dificultades, con todo respeto no se le quita el valor a otros clubes, pero es la grandeza de Chivas lo que no se puede comparar.

“Quien tiene títulos o no, eso es otro tipo de grandeza. La grandeza de Chivas es tener los huevos de jugar con puro mexicano, de pagar cantidades estratosféricas por jugadores que no valen tanto, porque los clubes no te los quieren vender. O simplemente tienes que optar por la cantera y por el joven mexicano”, dejó en claro el atacante en palabras para Fox Sports.

¿Cuándo debutará Chicharito con Chivas?

Hasta el momento no hay una fecha exacta para el regreso de Javier Hernández a la máxima competencia, por lo que en el mejor de los casos se daría a finales del mes de febrero, aunque podría extenderse hasta marzo.

¿Cuándo se enfrentarán Chivas y Toluca en el Clausura 2024?

El futbol mexicano entrará en una fase crítica de jornada doble, por lo que el choque entre rojiblancos y escarlatas será el próximo martes 30 de enero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que comenzará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.