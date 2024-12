Al pasar los años queda claro que la relación que uno tiene con Chivas es de amor puro, porque se acepta al club incluso con sus defectos. Ricardo Ortiz, un coleccionista que vive por el Rebaño Sagrado, se animó a lanzar Antología Rojiblanca, un libro en el que recorrió más de 100 años de historia de la institución más grande de México.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, el chivahermano se emociona al contar detalles que solo él encontró sobre el club rojiblanco, aunque muestra toda enojo y frustración cuando afirma que la Familia Vergara borró parte de la historia del conjunto rojiblanco.

Coleccionista de Chivas expone a la familia Vergara

En diálogo con Rebaño Pasión, Ricardo Ortiz comentó que la idea de escribir Antología Rojiblanca surgió para que sea una herramienta para que los fanáticos de las playeras de Chivas sepan si estas eran o no originales. Sin embargo, con el correr de su investigación este apasionado aficionado del Guadalajara se encontró con historias que pocos saben.

Ricardo Ortiz en el lanzamiento de su libro Antología Rojiblanca.

Una de las grandes sorpresas que se halló en sus investigaciones es que descubrió escudos que ni el propio club sabe que existieron. De esta manera, con su libro expone a la Familia Vergara por no cuidar la historia rojiblanca.

Ricardo Ortiz tiene una colección de más de 500 playeras del Guadalajara. (Foto: Ricardo Ortiz)

“Me llamó mucho la atención en la investigación que hice, que me encontré con escudos que ni la propia directiva tiene considerados. Estamos hablando que esta directiva entró en 2002 y nunca se le había dado el peso histórico para estudiar los principios de la institución”, explicó Ricardo Ortiz, quien cuenta con más de 500 playeras del Guadalajara junto objeto, libros y revistas.

Parte de la colección de Ricardo Ortiz. (Foto: Ricardo Ortiz)

Emilio Butragueño y su épica comparación de Chivas con el Real Madrid

Su larga investigación sobre los diferentes uniformes que tuvo Chivas a lo largo de sus más de 100 años de vida lo llevaron a encontrarse con datos que nadie sabe. Uno de ellos fue la épica comparación que hizo Emilio Butragueño al hablar de la sala trofeo que tenía Chivas y del Real Madrid por 1986.

Destacadas tiene la playera que usó Armando González padre ante América y la Luis Antonio Valdez. (Foto: Ricardo Ortiz)

“Vergara en el 2002 demolió el club Guadalajara y se fue mucha documentación y muchos trofeos importantes ahí. Una desgracia. Antes la sala de trofeos del Guadalajara era muy famosa”, detalla Ricardo Ortiz sobre un error garrafal que tuvo la gestión de Jorge Vergara.

Los escudo que tuvo Chivas en su historia. (Foto: Ricardo Ortiz)

Y continuó: “Muchos no conocen esta historia. Viene España a entrenar en el Mundial 86 en el Guadalajara entra Emilio Butraeño a la sala de trofeos del Guadalajara y se le queda viendo y dice: ‘Joder, ni el Real Madrid tiene tantos trofeos como tiene el Guadalajara’. La sala de Trofeos del Guadalajara era enorme. Era otra cosa. Ahorita el museo que hay es muy escueto para la rica historia que tiene Guadalajara”.

Interior del libro Antología Rojiblanca. (Foto: Ricardo Ortiz)

Dura crítica contra la familia Vergara en Chivas

Se podría decir que al contar la anécdota de Emilio Butragueño, Ricardo Ortiz deja de ser el coleccionista de playeras de Chivas y pasa a ser un aficionado molesto con una directiva que no cuidó a su club. Es más, la molestia de este chivahermano no solo surge por la pésima actualidad del Guadalajara, sino por no proteger el legado rojiblanco para que las nuevas generaciones conozcan, por ejemplo, al famoso Campeonísimo.

“Siempre he dicho algo, el club no le da importancia a su propia historia. Imagínate que eres el dueño del club con más historia de México y no exacerbar la historia. Es ilógico. No, el club no me ayudó en nada y se acercan cuando tienen algún impedimento. Pero por lo regular no se acercan, pero por buenas fuentes me han dicho que usan mi libro para hacer correcciones en la historia. Porque si ellos tienen bien la historia y está bien que la manejen del lado correcto”, señala el coleccionista con fastidio.

Interior del libro Antología Rojiblanca. (Foto: Ricardo Ortiz)

Y agregó: “Ahora tratan de hacer lo correcto porque lo que uno quiere es que la historia se cuente bien y desgraciadamente no se han sentado a contar bien la historia. No han sabido aprovechar al Campeonísimo y quedan muy pocos. Es la época más gloriosa del Guadalajara. Estás hablando que el Campeonísimo ganó 8 títulos de los 12 que tenemos y que no los inviten o no le rindan homenaje a mi me duele mucho”.

Es claro que con la familia Vergara llegó la modernización y el club se volcó a ser una empresa que de ganancias, pero el coleccionista de playeras afirma que al desconocer la historia rojiblanca se desaprovecha gran oportunidades de negocio.

“Por falta de conocimiento se pierden muchas oportunidades (de hacer playeras inéditas). Sacan ediciones muy limitadas, pero por desconocimiento se puede ir a oportunidades mercadológicas”, cerró Ricardo Ortiz.