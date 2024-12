Ser aficionado de Chivas deja a las claras que uno no solo sigue al equipo más popular de la Liga MX, sino que representa con sus colores la máxima expresión mexicana del futbol. Ricardo Ortiz es un amante del Guadalajara, pero es uno de los tantos que va un poco más allá, ya que es coleccionista de playeras del equipo rojiblanco.

Su pasión por el Rebaño Sagrado lo llevó a escribir de Antología Rojiblanca y en diálogos en exclusiva comentó que su amor por el conjunto de Verde Valle surge por culpa de su padre. “Mi papá era también fanático de las Chivas, lo bueno es siempre nos dio la libertad a mi y mi hermanos para que fueramos del equipo que queríamos. Al crecer, al adentrarse a la rica historia del Guadalajara, el que tenía más títulos, el que jugaba solo con mexicanos y que mostraba ese mexicanismo. Te vas enamorando más del Guadalajara”, le contestó a Rebaño Pasión en una entrevista exclusiva.

El simple hecho de conocer un poco más sobre la vida rojiblanca lo llevó encontrarse con historias únicas que solo un verdadero chivahermano puede entender, como el sentimiento de los familiares del Campeonísimo, o a comenzar a tener consigo reliquias como la camiseta de Luis Antonio Valdez.

“Llegó a mi una camiseta del 89-90 y quien me la cambió la tenía de un jugador que andaba quedando bien con una muchacha y le regala camiseta”, comentó Ortiz sobre la historia que esconde el jersey del Cadáver.

La historia detrás de Antología Rojiblanca, el libro de la historia de Chivas desde sus camisetas

Ricardo Ortiz comentó que la idea del libro sobre la historia del Guadalajara a través de sus camisetas surgió cuando varios fanáticos le cuestionaban sobre si una playera era o no original a la Asociación de Coleccionistas de Jerseys del Guadalajara, la cual fue fundada en 2008.

“Nos llegaban peticiones de gente que comenzaban a coleccionar. Si una playera era original o si esta camiseta era muy rara y era original. Nosotros a diario respondíamos esas incógnitas. Entonces decidí hacer un libro donde estuviera todo eso bien explicado, todos los uniformes del Guadalajara desde su nacimiento, sus diferencias, sus características, por qué surgieron los colores del Guadalajara y todo desde la perspectiva de cada uniforme”, explicó.

Parte del libro Antología Rojiblanca. (Foto: Ricardo Ortiz)

Sin embargo, al adentrarse más y más en la historia de Chivas se encontró con las leyendas del Guadalajara y sus familias. En sus palabras da la sensación que tocó fibras de personas que necesitaban que sus padres, abuelos o tíos tuvieran el reconocimiento que por merecían por el simple hecho de haber vestido la playera rojiblanca durante unos minutos.

Parte del libro Antología Rojiblanca. (Foto: Ricardo Ortiz)

“Hay jugadores que no jugaron tanto tiempo y ellos se sienten orgullosos de haberse prestado para meterlos en un libro porque les dije que esas imágenes las deben conocer los aficionados del Guadalajara. Y ellos me dicen ‘que bueno que mi papá va estar ahí en el libro’ y ‘que bueno que se le reconozca su mérito en el Guadalajara’. Casi todos se sienten orgullosos de que sus papás van a estar en la posteridad”, expresó.

Parte del libro Antología Rojiblanca. (Foto: Ricardo Ortiz)

El recorrido por más de 100 años de historia lo llevó a toparse con escudos que ni la actual directiva Chivas conoce. “Por falta de conocimiento se pierden muchas oportunidades (de hacer playeras inéditas). Sacan ediciones muy limitadas, pero por desconocimiento se puede ir a oportunidades mercadológicas”, expresó Ricardo Ortiz, quien es diseñador gráfico.

La historia que nadie conocía de playera de Luis Antonio Valdez

Como se sabe Luis Antonio Valdés llegó a jugar cinco temporadas con el Guadalajara y formó parte de la plantilla campeona en la temporada 1986-1987. Sin embargo, el Cadáver no llega a la vida de Ricardo Ortiz por aquel título, sino porque su playera llega a su manos con una anécdota que nadie sabe.

La playera de Luis Antonio Valdés. (Foto: Ricardo Ortiz)

“Hay historias muy bonitas. Por ejemplo llegó a mi una camiseta del 89-90 y quien me la cambió la tenía de un jugador que andaba quedando bien con una muchacha y le regala camiseta. Luego no se hizo este amorío y entonces la mamá le dice ‘para qué tiene esta camiseta aquí la voy a tirar’ y el señor este que la cambió le dijo que y que se la regale. Me llegó a mí. Ahora esa camisa fue en base a un jugador que quería quedar con una muchacha, y es que solamente se conseguían así esa camisa a finales de los 80 con los jugadores, directivos o utileros. Acá en México no se comercializaban. Pongo en el libro que un punto álgido en el coleccionismo es cuando nace una tienda en 1994, cuando empezaron a surgir las tiendas originales”, comentó entre risas.

Y agregó: “Era un delantero del Guadalajara. Era el Calabria Valdéz. Luis Antonio Cadáver Valdez que luego se hizo muy famoso por el tipo del corte de pelo que se hizo para el mundial 94. Así pasa. Luego te encuentras estas historias y hay mucha gente que las termina tirando por no saber”.

La locuras de Ricardo Ortiz por Chivas lo llevaron a tener una playera del Bofo Bautista

La locura por Chivas llevó a Ricardo Ortiz a seguir al Guadalajara por todo México y el continente americano. “Apostar camisetas no, pero en el año del centenario quede con tres amigos, éramos cuatro, que íbamos a ir a todos los partidos del Guadalajara de local o visitante donde fuera. Como no teníamos dinero nos íbamos de dedo y nos subíamos a los traileros, exponiéndonos, y nos decían ‘yo los subía para no dormirme así que platiquen de cosas’. En unos de esos viajes nos tocó un trailero que le decían el predicador y nos fue hablando de la biblia y nos decía: ‘si ustedes leyeran la Biblia como siguen al Guadalajara esto sería otra cosa’. Muchas locuras por él Guadalajara. Ir a Argentina cuando jugó Libertadores o la Copa Sudamericana. Iba contra cuando jugaba contra Boca, San Lorenzo, Velez, River. Eran muchas locuras”, recordó.

A su vez, confesó que siguió a Chivas en la victoria contra Sao Paulo por la Copa Libertadores 2006 encuentro en el que logró quedarse con la playera del Adolfo Bautista. “Tengo la que me dio el Bofo cuando le sacamos casi 20 años de invicto a Sao Paulo en el Morumbi. Le dije que había soñado metía un gol. Le dije ‘¿Si metes gol me regalas tu camisa?’ y me dijo que sí. Me lo dijo en un entrenamiento en Palmeiras y metió gol el cabrón. Acabando el juego me dio la playera. Pensé que se había olvidado y no”, recordó Ricardo Ortiz con una sonrisa.

La playera que el Bofo Bautista le regaló a Ortiz tras anotar en Brasil. Parte del libro Antología Rojiblanca. (Foto: Ricardo Ortiz)

¿Cuándo sale la nueva edición de Antología Rojiblanca?

Una de las grandes preguntas es si hay fecha para el nuevo libro de Antología Rojiblanca. “No tengo fecha. Lo quiero sacar. Punto uno no recibo mucha ayuda. Me dicen que me ayuda y no me ayudan. Me gusta llevar ese control y ahora busqué ayuda. Ahora van a venir muchas sorpresas si llega publicar. Es una investigación más grande, tengo más de 200 fotos inéditas y voy a mostrar escudos que ni el propio club tiene registrados”, anticipó Ricardo Ortiz, autor de Antología Rojiblanca.