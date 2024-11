Enrique Bermúdez es una de las voces más autorizadas en los medios de comunicación mexicanos, su larga trayectoria lo avala como uno de los máximos exponentes del cronismo deportivo, pero después de 47 años salió de Televisa y por fin explicó las razones y algo sobre su futuro, donde surge la duda si hay posibilidad de que llegue a Amazon Prime para narrar los partidos de las Chivas de Guadalajara.

Cuando se dio su salida del consorcio que dirige Emilio Azcárraga muchas fueron las versiones que colocaron al Perro Bermúdez como una de las posibilidades de integrarse a los juegos del Rebaño Sagrado por la plataforma de streaming en la que se estrenaron en este Apertura 2024, luego de más de 30 años en Televisa.

Revela el Perro Bermúdez si llegará a Amazon

En entrevista con Heriberto Murrieta en Canal 11, Bermúdez de la Serna explicó que ha recibido algunos ofrecimientos para retomar su carrera, sin embargo no dio nombres de los medios o las empresa que lo han buscado, pero si comentó que por el momento ve difícil volver a relatar partidos de futbol, lo cual complicaría su llegada a Amazon Prime para estar en los duelos de Chivas desde el Estadio Akron.

“Todavía no (sabe qué hará), tengo algunas ofertas, pero no he determinado; lo que sí decidí fue bajar un poquito el ritmo y vamos a ver qué hacemos. A lo mejor, narrar, ya no lo voy a hacer, ya narré muchísimo, 12 Copas del Mundo. No puedo dejar de hacer nada, porque me muero de tristeza”, fue parte de lo que indicó el Perro Bermúdez.

Sobre su salida de Univisión, donde trabajó por varios años, Bermúdez manifestó que al igual que otros famosos comentaristas hicieron un trato con la compañía en caso de que se hiciera la fusión con Televisa, el cual consistía en que recibirían un año de salario.

“Había firmado con Univisión 10 años, pero hace dos y medio se volvieron a fusionar y nos dieron la elección; teníamos un contrato todos de que nos tenían que pagar un año nuestro sueldo completito y eso fue lo que preferimos. Fue una situación financiera. Yo a Televisa le estaré agradecidísimo toda mi vida, es mi casa, es donde me hice, es un lugar donde me dieron la oportunidad de realizarme, de hacer lo que me gusta hacer”, indicó el Perro Bermúdez.