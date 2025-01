Kike Padilla no es un aficionado más de Chivas debido a que pasó de ser abogado a pintor de tachones. Su familia lo acercó al equipo más grande de México gracias a los negocios de su padre y puede darse el gusto de que su chamba sea junto a los futbolistas del Rebaño Sagrado.

Sin embargo, la experiencias no todas son buenas debido a que tuvo un elemento rojiblanco que no le pagó por su trabajo. “El personaje no me pagó, me quedó debiendo varias cosas”, recordó Kike en exclusiva con Rebaño Pasiónsobre un futbolista con pasado en el chiverío con el que chocó porque quería poner dibujos ilegales.

Kike Padilla contó cómo es el jugador de futbol al pedir sus diseños

Queda claro que en cualquier negocio el cliente es el que manda, a menos que quiera hacer alguna locura que vaya encontrar de la empresa. En el caso de Padilla su relación con el futbolista es muy tranquila y afirma que el único problema que hay es que tardan en contestar los mensajes para que elijan el diseño que quiere.

Kike Padilla diseñó los últimos tachos del Chapo Sánchez. (Foto: IG /@elpintacuadros)

“La realidad es que los quiero mucho, porque tengo muy buenos amigos que son futbolistas, pero viven a otro ritmo de vida, esa es la realidad. Ellos viven a un ritmo diferente, un ritmo en el que tus tiempos no son sus tiempos. Tú tienes horarios marcados y a lo mejor tú y yo tenemos media hora o 40 minutos de diferencia en algunas cosas, pero ellos a veces hasta días en lo que tardan en contestarte y pueden ser tus muy buenos amigos”, comentó entre risas.

Y agregó: “Se tomaron la siesta, luego se fueron a la concentración y luego viajaron al pueblo con la familia y luego esto y lo otro y ‘cabrón me olvidé que tenía esto. Ya lo chequeé y este es el que me gusta’. Así perdiste dos o tres días”.

A su vez, explicó que no hay grandes problemas para ponerse de acuerdo con un diseño debido a que hay un ida y vuelta rápido para saber los gustos. “Es un ida y vuelta. Me dicen que me gusta Batman. Entonces me mandan una imagen de un Batman, pero les digo ‘no te quiero poner ese porque a veces no cabe o tiene cinco centímetros más para pintarlo’ y ellos lo visualizan de una forma y no es como en realidad se puede aterrizar o la forma óptima.

“Hay veces que procuras o intentas que el cliente, el jugador, entienda que no es bueno hacer una réplica exacta de algo. Entonces es un ida y vuelta. Les mando un render digital, ellos lo autorizan o piden modificaciones, vamos un nuevo ida y vuelta hasta que logramos el diseño final y en cuánto tiempo es entre dos o tres días”, comentó sobre su trabajo.

Así son los tachones que le diseño a Orbelín Pineda. (Foto: IG / @elpintordecuadros)

El Pinta Cuadros, como lo apodó Alan Pulido, confesó que ya trabajó con más de 80 futbolistas y que los elementos rojiblancos son leales con la afición y simples al momento de decidir. “La realidad es que el jugador de Chivas tiene una singularidad o una particularidad muy linda que suele ser un jugador mucho más abierto con muchas cosas”, destacó.

Y añadió: “De pronto entienden esa sensibilidad que la afición es muy noble. La afición de Chivas es muy noble, aunque en redes nos estemos puteando por todos lados. La afición chiva es muy noble y lo mismo el jugador. Es difícil encontrar un jugador mamón dentro de Chivas. Suelen ser mucho más abiertos y es raro el tema, no, pero no con un jugador de Chivas. No quisiera mencionar de otros equipos, pero sí me ha tocado un par que que son que son mucho más complicados y a veces no, no entiendes el por qué. Tú le estás diciendo es que esto es lo que hay o no puedo moverlo y no lo entienden”.

Jugador de Chivas le debe dinero Kike Padilla

Como decíamos al inicio no todos las experiencias son bonistas debido a que Kike Padilla comentó que un jugador de Chivas no solo fue complicado con sus gustos, sino que además le quedó debiendo dinero.

“No quiero decir nombres porque la realidad es que con él no tengo una buena relación porque acabamos mal. De hecho el personaje no me pagó, me quedo debiendo varias cosas, que tenían que ver con cosas ilícitas, para no mencionar exactamente qué por si en algún momento este video lo ve el personaje y no entiende que a lo mejor es él exactamente”, declaró cuando le consultamos si le había dicho que no a un jugador del Rebaño Sagrado.

“Eran cosas ilícitas y le dije que no y me mandó otras en las que medio pudimos ahí jugar un poquito con las cosas y listo se lo entregué. Le pedí el pago y desapareció del mundo. Dejó de contestar. Me bloqueó. Dije listo, no más”, recordó Kike Padilla sobre la mala experiencia que se encontró con un jugador del Guadalajara.