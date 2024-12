Esa misma semana de 2009 sospechó que por fin llegaría su oportunidad en la Liga MX. Las lesiones en la plantilla provocaron que el entrenador le diera la chance en un amistoso contra Zacatepec, aunque en una posición diferente a la habitual. Tony Alfaro cumplió en dicho encuentro como lateral por la izquierda, a pesar de que originalmente se desempeñaba como zaguero. Días más tarde, frente a Pumas en Ciudad Universitaria, tendría su ansiado debut con la playera rojiblanca.

Aunque se lo esperaba, Tony Alfaro recuerda que recién horas previas al encuentro tuvo la confirmación de que jugaría como titular. “Creo que era mejor así, porque no me ponía tan nervioso como si lo hubiese sabido unos días antes”, dice entre risas. Chivas se concentró jueves, viernes y sábado previo al trascendental encuentro. El futuro de su entrenador, Óscar Cardozo, estaba en juego. Ya había rumores de que podían despedirlo si no sumaba de a tres.

La rutina de ese día constó de levantarse muy temprano, desayunar, realizar una activación y salir rumbo al estadio. Una vez allí, ya desde el autobús se oían los gritos de ambas aficiones. “Ya cuando no sale a calentar, es cuando siente más la emoción de ver el Estadio lleno, a los hinchas, a todos los jugadores preparándose”. Al ser un clima tan caluroso, Tony Alfaro recuerda que había que calentar lo suficiente, pero no de más para no ahogarse en los primeros minutos.

Ese día, Chivas alineó a Raúl Gudiño en la portería; Hiram Mier y Jair Pereira conformaron la dupla de centrales. Alfaro tuvo que hacer su debut en Chivas como lateral izquierdo, marcando al chileno Martín Rodríguez, con quien más tarde coincidiría en DC United: “Me decían que era muy habilidoso, que tuviera cuidado a los recortes. Las primeras jugadas lo dejé recibir un poco sólo para ver si me iba a tirar un enganche o una gambeta. Pero me acuerdo que ni una vez me ganó en el mano a mano“, recuerda el exfutbolista del Rebaño Sagrado.

Tony Alfaro en disputa de balón con Martín Rodríguez, en su único encuentro con el Rebaño Sagrado (Imago7)

Aunque recuerda que estuvo algo nervioso en los primeros minutos, Tony Alfaro considera que tuvo una aceptable actuación en lo que terminaría siendo su único partido oficial con la playera del Rebaño Sagrado. De hecho, el futbolista de 31 años cree que Chivas no lo hizo mal, pero el marcador decantó un 2-1 en favor de Pumas que derivó en el despido de Óscar Cardozo, el entrenador que le había confiado en él.

“Nunca me sentí parte del grupo”: La distante relación de Tony Alfaro con la plantilla de Chivas y con Óscar Cardozo

Al ser un nombre relativamente desconocido para la Liga MX, Tony Alfaro llegó casi a modo de prueba al Rebaño Sagrado. Se esforzó para convencer en la pretemporada y reforzar al primer equipo, aunque también estaba la chance de sumarse primero con el Tapatío en la Liga de Ascenso. Sin embargo, una vez se concretó su fichaje, las cosas no fueron como esperaba.

“Honestamente siento que nunca me sentí parte del grupo. A mí me costó mucho como integrarme al equipo. Primero la cultura ya es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en Estados Unidos.Aquí en la MLS a cualquier equipo vas y como que te arropan. Cuando llegué a Chivas siento que me miraron muy diferente. No de mala manera, pero como que no me arroparon”, recuerda Tony Alfaro sobre su etapa con el Rebaño en 2009.

Tony Alfaro no tuvo oportunidades en Chivas y sufrió para adaptarse (Imago7)

La relación con el entrenador tampoco era de mucha cercanía. Aunque le dio la chance de quedarse en Chivas, Óscar Cardozo no le dio oportunidades a Tony Alfaro: “Pasó como mes y medio o dos meses hasta que debutara. Y lamentablemente cuando yo hice mi debut, lo despiden”. Tras aquel partido, Chivas contrató a Tomás Boy y el defensor tuvo que volver a empezar, aunque sin demasiadas expectativas: “Me di cuenta que mi tiempo allí era contado porque hasta en los entrenamientos cuando hacíamos futbol me tenían por un lado. No me metían más. Me empecé a dar cuenta que otra vez no contaban conmigo”.

¿Cómo fue la llegada de Tony Alfaro a Chivas?

Criado en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas, Tony Alfaro había hecho sus primeras armas como profesional en el Seattle Sounders de la Major League Soccer. Hacia finales de 2018 decidió que buscaría nuevos destinos y al mismo tiempo, medios de México comenzaron a preguntarle sobre su posible fichaje por Chivas. “Siendo mexicano, yo crecí viendo al Club Guadalajara, entonces para mí era una sorpresa y un honor ir a jugar con ellos. Siento que sólo con decir que me gustaría jugar, abrí la puerta para llegar”, dice en diálogo exclusivo con Rebaño Pasión.

Alfaro en un entrenamiento con Chivas: ni Cardozo ni Boy confiaron en él (Imago7)

Ese mismo mercado llegaron a Chivas otros elementos como Alexis Vega, Jesús Molina o Hiram Mier. El Rebaño venía de malas campañas y la exigencia era máxima. Así lo recuerda el propio Tony Alfaro: “En mi tiempo ahí sí sentía mucha presión. Yo venía de la MLS, que a veces no se siente tanta presión ni por la afición ni por las personas alrededor. Creo que fue la primera vez que en verdad yo sentí mucha presión en el fútbol, hasta para los entrenamientos”, agrega.

La carrera de Tony Alfaro tras salir de Chivas

Luego de sólo seis meses con el Rebaño, Tony Alfaro se marchó cedido al Zacatepec y allí sí pudo tener la continuidad que necesitaba. El equipo llegó hasta la final de la Liga de Expansión, pero igualmente su aventura en México finalizaría pronto. “Yo quería como esa oportunidad de jugar de central y que me vieran un poquito más más en mi posición natural. Así que sí, me quedó la espinita de volver a jugar en México otra vez para establecerme un poquito más“, reflexiona.

Tras el agridulce paso por Chivas, Tony Alfaro continuó su carrera en Estados Unidos: vistió las playeras del DC United, New York City, Los Ángeles Galaxy y actualmente milita en El Paso Locomotive FC, equipo de la Segunda División. A la distancia, sigue atento las campañas del Rebaño Sagrado y guarda un gran cariño por la afición rojiblanca: “Los hinchas siempre apoyando, alentando. Los 90 minutos del partido ahí estaban, así que era hermoso y creo que siempre la gente de Guadalajara así ha sido. Apoyando y alentando a los jugadores en las buenas y en las malas, así que me gustó mucho. Me gustó mucho sentir esa esencia del estadio, ese calor”.