Cuando militaba en la Selección Mexicana Sub-15 y Sub-17, Mitchel Oviedo oía hablar maravillas de las Chivas de Guadalajara. “Me contaban que los trataba muy bien Jorge Vergara. Que incitaban al futbolista mexicano a ser mejor. No sólo en el futbol. Cerca de Chivas estaba todo. Escuela, nos daban yoga, psicólogos, nutricionistas. El futbolista estaba muy bien apoyado”.

Lo curioso es que por ese entonces Mitchel Oviedo, mediocampista nacido en Veracruz, militaba en el América. Allí jugaba desde los 13 años, pero llegó el día en que para las Águilas ya no contó y por eso su primera reacción fue la de probar suerte en Guadalajara, el club del que tan buenas cosas escuchaba hablar. Alrededor de 200 jovenes soñaban con ingresar a las Fuerzas Básicas del Rebaño y él fue uno de los pocos que pasó el filtro.

Mitchel Oviedo jugó 70 minutos en Chivas: del golazo de Marco Fabián a los calambres por nerviosismo

Consultado por Rebaño Pasión sobre los compañeros que tuvo en su etapa como rojiblanco, Mitchel Oviedo rememora y no para de soltar nombres: “Me tocó un poco el Bofo (Bautista) pero aparte fue mi compañero en Gallos. De los más recordados también el Venado (Medina), Omar Bravo, el Negrito Esparza, el Chore Mejía, Pato Araujo, el mismo Chícharo. El Chapo y yo debutamos juntos… Julio Nava, Gonzalo Pineda. También estaban Diego Martínez, Amaury Ponce”.

Tras jugar con regularidad en el Tapatío, Oviedo hizo algunas giras con el primer equipo en partidos de Copa Libertadores. En julio de 2010, se dio el lujo de participar en el recordado amistoso contra el Manchester United, donde se inauguró el Estadio Akron y se despidió a Chicharito Hernández. Aquel día ingresó para jugar la media hora final, en reemplazo de Jonny Magallón. Se dio el lujo de enfrentar a figuras como Paul Scholes y Ryan Giggs.

Mitchel Oviedo en un partido frente a Seattle Soundets, en octubre de 2010 (Getty Images)

A los pocos días, ante las bajas por la cercanía con el Mundial de Sudáfrica, Mitchel Oviedo tuvo su tan ansiado estreno oficial en la Liga MX. Fue titular y compartió el centro del campo con Patricio Araujo. José Luis Real fue el entrenador que le dio la oportunidad: “Ese partido ganamos con un golazo de Marco Fabián. Lo recuerdo con cariño, la verdad que me fue bien. Yo me acalambré a los 70 minutos. Más por el cansancio en sí, creo que los nervios te llevan a eso”, recuerda.

La falta de oportunidades y una frase muy cruel

Pese a su debut con el primer equipo, Mitchel Oviedo no volvió a tener oportunidades: “La verdad fue difícil. En una pretemporada un profe me comentó así tal cual, tu vienes de relleno, no sé porque estás en Primera División. Subieron a otro compañero, muy bueno, el Gordito Mora, y a mi me bajaron a Segunda División. Yo era joven y la verdad, desmotivado por lo que me había pasado, sin echar culpas pero digo mi momento, si estaba un poco triste, un poco decaído”.

Mitchel Oviedo con la playera de los Toros de Celaya, donde jugó tres temporadas (Imago7)

Mitchel Oviedo, de paso por Liga de Expansión a su etapa como entrenador

Tras salir de Chivas, Mitchel Oviedo jugó varios años en la Liga de Expansión MX, más precisamente para equipos como Querétaro, Veracruz y Morelos Futbol Club, donde se retiró de la actividad profesional.

Hoy en día, el exjugador del Rebaño dirige Fundadores de Querétaro, equipo de la Tercera División. “Este camino de entrenador es mucho más difícil, mucho más complejo, pero es lo que nos gusta”, explica. Más de 200 equipos pelean por el ascenso, por lo que la competitividad es alta.

Mitchel Oviedo hace sus primeras armas como entrenador, en la Tercera División (Instagram)

¿Sueña con volver a Chivas?

“Obviamente fantaseo, en el buen sentido. Me estoy preparando para eso y claro que he soñado trabajar en una institución importante como es Chivas. Si me gusta la idea, si me interesa, si quisiera. En este momento no lo busco porque la realidad es que me sigo preparando como entrenador, tengo un compromiso aquí. Es complicadísimo pero claro que sí. Hay que soñar. Para poder estar hay que creérselo y prepararse, que es lo importante. No lo descarto. Lo sueño, lo pienso, me preparo para ello y ojalá que en un futuro se pueda dar, obviamente empezando como todos los mexicanos, de abajo”.