Omar Esparza es parte de una camada de futbolistas exitosos a todos los niveles, ya que fue campeón con la Selección Mexicana Sub-17 en el 2005 y en el 2006 se coronó con las Chivas de Guadalajara, lo cual le dio una proyección importante que favoreció para que tuviera 14 años de una carrera exitosa.

Ahora como auxiliar técnico en los Halcones de Querétaro de la Segunda División Premier, el ex Chivas habló en exclusiva con Rebaño Pasión de las complicaciones con las que se enfrentan los entrenadores por las facilidades que tienen los nuevos futbolistas para distraerse con la tecnología y las redes sociales.

“Es muy complicado, las generaciones cambiaron muchísimo, vivimos en un mundo de tecnología y ahora desde el teléfono o del celular… La tecnología nos ha rebasado, como que yo estoy a la mitad, cuando no había celular y los jóvenes de ahora no lo entienden. Ahora también hay más herramientas, más cosas, desgraciadamente muchos quieren ser futbolistas por otras cosas, no por pasión, hoy las redes sociales han distorsionado mucho el ser futbolista, ‘ah porque viajan, porque todo lo puedes publicar, porque todo lo puedes comprar’, y esa no es la realidad, el futbolista debe ser 24/7, tienes que esforzarte demasiado”.

Esparza fue campeón del mundo Sub-17 en el 2005. FOTO: IMAGO

“Millones de personas quieren ser futbolistas, pero creo que antes era más pasional el asunto ¿En qué aspecto? Porque no había otra opción, es la escuela o ser futbolista y me tengo que entregar al 100%. Hoy no, hoy piensan que todo es fácil, quieren ser profesionales, pero mejor se van a la talacha porque les pagan más y se pierde el hambre en ese aspecto de querer ser alguien, las generaciones de hoy lo tiene todo más fácil, pero en la vida nada es fácil, tengas lo que tengas en ningún momento y en conseguir tus sueños, hay que tener mucha constancia, mucha disciplina y creo que hoy las nuevas generaciones les ha costado saber eso de que las redes sociales como te pueden ayudar también te pueden destruir, hay que saberlas manejar”, comentó en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

Esparza aseguró que hoy en día es más difícil hacerles notar a los jugadores la importancia de ser profesionales, ya que existen diversas distracciones que les impiden concentrarse en su profesión y por ello prefieren dedicarle más tiempo a diversos distractores.

Esparza fue campeón con Chivas en el 2006. FOTO: IMAGO

Ventajas y desventajas de ser campeón del mundo

Por otro lado, el Negro Esparza dio a conocer algunos puntos favorables para su carrera como jugador a partir de heber sido campeón del mundo en el 2005, también impulsados por Jorge Vergara cuando estaba al frente de las Chivas, por la confianza que siempre le depositó a los jugadores jóvenes, como Carlos Vela, Giovani dos Santos, Patricio Araujo, por mencionar algunos.

“Me adelanté un proceso la verdad, fuimos de los primeros que abrimos el camino y que gracias a nosotros se le dio la oportunidad a los jóvenes, después de conseguir ese campeonato a los jóvenes y Jorge Vergara, en paz descanse, fue el primero que dijo los sub-17 con para estar en Primera División. Y la desventaja es justo esa, si hubiera tenido más tiempo de preparación mental de lo que podías hacer o lo que podías vivir, tal vez hubiera tenido cierta regularidad, hubiera llegado más maduro. Hoy ves a muchos chavos que debuta y van perdiendo su nivel. Y otros que debutan a los 21 que tiene una madurez física diferente que a los 17 años”, apuntó Esparza.