El campeón del mundo y campeón con las Chivas de Guadalajara, Omar Esparza está labrando su carrera como entrenador al ser parte del cuerpo técnico de Carlos Salcido en los Halcones de Querétaro de la Segunda División Premier. Sin embargo no descarta la idea de en algún momento pedir una oportunidad en el equipo de sus amores.

Esparza fue campeón del mundo con el Tricolor Sub-17 en el Mundial de Perú en el 2005 y un año después logró levantar el título con el Rebaño Sagrado. Por ello es uno de los pocos privilegiados que puede presumir dos de los trofeos más codiciados que puede haber en el futbol nacional, pues es uno de los canteranos más exitosos del conjunto rojiblanco.

Es por ello, que ahora desea transmitir a las nuevas generaciones todo lo que vivió en 14 años como profesional y se prepara de la mejor manera posiblecon los jóvenes en lo que se considera la Tercera División profesional de México. No obstante, por el momento afirmó en entrevista con Rebaño Pasión que no ha pedido una oportunidad para trabajar en Chivas, pero no niega que en el futuro se puede presentar alguna oportunidad.

Esparza jugó con Chivas hasta el 2012. Foto: Juan Mejia/Imago7

Omar Esparza reveló por qué no ha pedido trabajo en Chivas

“La verdad no las he buscado (oportunidades), no he ido a tocar puertas, tampoco uno espera que lo busquen, eso es verdad. He pensado al menos que quiero hacer por fuera mi caminito, por si quiero ir a pedir una oportunidad ir más preparado, también yo sé que estar en Chivas desde las fuerzas básicas es una gran escuela o llevas un gran recorrido. Pero de repente también he visto a exentrenadores que me tocaron a mí de fuerzas básicas que estuvieron toda la vida y nunca les dieron oportunidad y he visto a otros que llegan de fuera y les dan la oportunidad”.

“Yo primero quiero experimentar cómo me puedo fortalecer para después llegar al club con otros conocimiento y otras armas para poder buscar esa posibilidad,no estoy cerrado y no miento, nunca he ido a pedir trabajo a Guadalajara, pero claro que sería un sueño para mí”.

Omar Esparza no descarta pedir trabajo en Chivas. FOTO: IMAGO

“ Si sé de muchas historias, yo hablo por mí, de hecho he ido poco al club de verdad a veces no hay tiempo, a veces si me gustaría ir a ver los entrenamientos pero no coincidimos en los tiempos porque estoy en Querétaro y estoy en otra etapa, yo te hablo por mí. A mí no me ha pasado nada raro, nada malo, hasta ahorita, pero si he visto que les ha pasado a excompañeros que dices ‘si a él le pasó esto ¿qué me espera a mí?’, yo tengo que hacer mi propio camino tengo que vivir mi propia experiencia y si el día de mañana quiero ir a tocar puertas a Guadalajara ya tendré un recorrido de haber dirigido en otros lados o también qué posibilidades hay de estar ahí y ya diré si me trataron bien o me trataron mal si también ellos buscan el perfil de mi persona como entrenador”, comento el Negro Esparza.

“Las lesiones me quitaron regularidad”

Aunque tiene bien ganados su logros en el futbol mexicano, tuvo algunas lesiones que pusieron en riesgo, incluso su vida, como una afectación hepática que lo mandó al hospital y de la que pocos saben, pero dentro de su carrera deportiva también considera que los problemas físicos le restaron continuidad.

“Yo creo me faltó continuidad, a mí las las lesiones me afectaron bastante, después de haber sido campeones tuve una infección en el hígado que mucha gente ni sabe, ni se acuerdan y ni se enteraron porque fue en vacaciones para año nuevo, me hicieron una operación hepática, estuvo muy grave, bajé siete kilos, después de ahí retomé”.

“M e siento tranquilo porque siempre que estuvo bien casi siempre fui titular. Cuando llegamos a la Final de la Copa Libertadores (2010) jugué hasta Semifinales y en la inauguración del Estadio Akron me fracturan contra el Manchester United, estuve dos meses fuera, después me rompí el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, luego de la derecha, entonces todas esa pausas que tuve por lesiones me hicieron perder continuidad, después ya me costó trabajo mantener el nivel con el que conocieron cuando estaba bien. No creo que me haya hecho falta algo, siempre tuve lesiones circunstanciales no fue por descuido por no ser profesional, me tocó esa mala fortuna, yo lo veo así, no me siento frustrado, me siento tranquilo de que cuando estuve bien pide compartir, pude ser titular, jugué muchos partidos y cuando estuve lesionado no fueron lesiones fáciles, me supe reponer para poder temieran Ami carrera que duró 14 años”, comentó Esparza.