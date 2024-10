Omar Esparza es uno de los pocos futbolistas mexicanos que puede presumir haber sido campeón del mundo al igual que con las Chivas de Guadalajara, por ello es una voz autorizada para hablar de la actualidad del conjunto rojiblanco y lo que sucedió en días recientes con la inesperada partida de Fernando Gago.

El exdefensor del Rebaño Sagrado argumentó que tal vez la dirigencia pudo haber evitado la salida del timonel argentino, pero también dejó muy en claro que las formas en que abandonó el proyecto para partir a Argentina y unirse Boca Junios dejaron mucho que desear, afectando el estado anímico de la plantilla.

Omar Esparza y la estocada final para Gago

“No estoy muy enterado, solo por las noticias, pero imagínate escuchar al técnico ‘yo estoy, no sé nada, no sé nada’ y a los tres días o cuatro se va. Es cosa del futbol, solamente los que están ahí adentro saben realmente lo que pasa, no sabemos si fue una estrategia mediática, no sabemos si fue un acuerdo que no se podía decir nada, no lo sé, pero al final si te deja ese mal sabor de boca de decir que tiene todo el derecho de tomar esas decisiones siempre y cuando estén dentro de la reglas o dentro de las normas o si tienes un compromiso, pues ves cuánto te falta para regresarte a tu país y regresarte al equipo que siempre has querido”.

Omar Esparza fue campeón con Chivas en el 2006. Foto: Imago7

“Creo que las formas en las que lo hizo no fueron las adecuadas y al final se refleja porque se va y ahorita con el entrenador de cantera (Arturo Ortega), porque estaba en Tapatío y va muy bien y los ves más sueltos a los jugadores, por esa revancha de que también les dolió que les haya hecho eso de esa manera (Fernando Gago), hoy esperamos que retomen este gran nivel y que sea un aliciente para poder cerrar bien y pelear por el campeonato”, apuntó Esparza en exclusiva para Rebaño Pasión.

Esparza considera que de alguna manera la dirigencia de Chivas se pudo imponer de alguna manera, aunque en el tema administrativo considera que Gago no incurrió en ningún falta ni a la ley ni a los altos mandos de la escuadra tapatía que terminó muy dolida por la actitud del argentino.

Esparza también logró ser campeón con el Tri Sub-17 en el 2005. Foto: Imago7

“En los contratos hay letras chiquitas y letras grandes, si tú tienes un contrato y lo haces valer no estás en contra de nadie, no estás haciendo nada malo, pues también es válido, es ahí donde mucha gente no lo entiende”.

“No digo que me haya gustado, no estoy diciendo eso, estoy hablando del tema administrativo que dices ‘ah pues hay letras chiquitas o ah me puedo ir, pues lo hago dentro de las leyes’, digo la diferencia son las formas, porque puede haber contratos de otra manera. Entonces ahí también el club pudo decirle ‘pues termina el torneo ¿no?’ Pero es lo que te digo, solo ellos saben, pero las formas como aficionado son las que no me gustaron”, explicó Esparza.