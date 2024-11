Omar Esparza es de los poco futbolistas afortunados que pueden presumir un campeonato del mundo Sub-17 y uno de Liga MX con las Chivas de Guadalajara. Por ello, su experiencia de 14 años como futbolista ahora es bien aprovechada por las nuevas generaciones que lo ven como un referente del futbol nacional al lado de Carlos Salcido, dirigiendo a los Halcones de Querétaro de la Segunda División Premier.

Esparza fue parte de la Selección Mexicana que se coronó en el Mundial de Perú en el 2005, sentando un precedente de lo que podía venir para el equipo Tricolor en las nuevas gelaciones, sin embargo, solo en el 2011 se pudo conseguir nuevamente el trofeo más condicionado a nivel mundial.

Debutó en las Chivas unos meses después de haber tocado la gloria con el equipo nacional que dirigía Jesús Ramírez y a partir de ahí empezó su carrera fulgurante en el futbol mexicano, su talento como lateral derecho le abrió las puertas para poco a poco irse ganando un lugar en el equipo de su amores, al haber pasado por casi todas las categorías inferiores, ya que también militó en el Tapatío y Chivas Coras.

Esparza con el Tricolor juvenil. Foto: IMAGO

Omar Esparza pide orden en Chivas

En entrevista con Rebaño Pasión, Esparza manifestó su ilusión por ver nuevamente campeón a Guadalajara, pues considera que hay una especie de karma que solo les permite ganar trofeos cada 10 años, como ha sucedido en las décadas pasadas: 1987, 1997, 2006 y 2107, no obstante, afirmó que en el tema directivo también se deben resolver algunas situaciones que favorezcan a lo que sucede dentro de la cancha.

“No sé, digo es muy fácil hablar desde afuera, pero creo que de repente, no sé si sea el mensaje, pero si de arriba no estás bien (directiva), pues en el campo tampoco. Yo sé que los jugadores son los que juegan, pero al menos hacia afuera eso dan a entender, que pasan muchas situaciones extra cancha que al final terminan afectado al equipo”.

“Fui a la Final contra Tigres en el 2023 y entonces no sé si es el karma o no sé como decirle que cada 10 años son campeones y ahora estamos ansiosos de otro título que siempre estamos ahí peleando, con la gente esperando que sean regulares que toquemos la flauta como otros equipos que han estado peleando en la Finales”, apuntó el Negro como es apodado.

Esparza ganó el título de Liga del 1006 y un InterLiga en 2009. FOTO: IMAGO

Esparza reconoció que por sus labores como entrenador tampoco tiene la oportunidad de seguir con regularidad los partidos de Chivas, pero esto no le quita la ilusión de verlos campeones muy pronto: “Ya no lo sigo tanto, pero claro que le voy a Guadalajara, por mis actividades los fines de semana apenas alcanzo a ver los resúmenes nada más. Tengo amigos ahí en Guadalajara , la verdad al equipo, si hablo como aficionado, ya tengo tiempo que me ilusionan porque hay mucha gente joven, hay gente que tiene buen nivel desgraciadamente no se han dado los resultados”.

Esparza celebra trabajar con Salcido

Por otra parte, ya en su trabajo como auxiliar de Carlos Salcido en los Halcones de Querétaro, Esparza reveló que se sigue preparando y aprendiendo para forjar su carrera como técnico y los consejos del exdefensor de Chivas le han sido de mucha utilidad: “De todos se aprende, una parte es el jugador y otra el entrenador, una cosa es el jugador activo y otra el inactivo, entonces de todo se aprende. Para él también es una gran experiencia, ya lo hemos compartido, le aprendo muchas cosas tanto personales como profesionales y ahí vamos de la mano tratando de llevar este proyecto a un buen puerto y donde te digo que vamos a buscar el objetivo que es el acceso”.

“No ha sido fácil, la división también es muy difícil, todo mundo dice ‘ah la Segunda División debe ser muy fácil’, las edades son muy dispares, puede haber jugadores de 18 años y podemos tener un mayor de 27 años, para este tipo de visiones no todos tiene la misma preparación, no todos pasaron por las fuerzas básicas, no tiene el mismo conocimiento, es una competencia difícil pero es una categoría donde hemos aprendido bastante”, indicó Esparza de 36 años.