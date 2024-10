Las Chivas de Guadalajara tuvieron una noche para el olvido en el encuentro frente a Puebla por la Jornada 14 al perder por la mínima diferencia con uno de los peores equipos del Torneo Apertura 2024, por ello el entrenador Arturo Ortega admitió que carecieron de contundencia porque fueron claros dominadores del partido.

Y una de las claves para la falta de gol es también la ausencia de delanteros en el Rebaño Sagrado, ya que Armando González sigue recuperándose de su lesión, lo mismo que Chicharito Hernández, quien apenas ha podido jugar cinco partidos sin marcar gol y el viernes pasado se especuló que podría pensar en el retiro.

Arturo Ortega habla del futuro de Chicharito

En este sentido, el técnico de Chivas habló de Hernández Balcázar al finalizar el compromiso en el Estadio Cuauhtémoc, asegurando que está en la parte final de su proceso de rehabilitación, por lo tanto espera contar con sus cualidades hacia el final de la campaña, aunque tampoco estableció cuándo.

“Yo espero que sea así (que vuelva pronto), ha habido avance, su proceso se ha adelantado, como saben es muy profesional y el área médica está muy pendiente de él y ojalá lo podamos ver lo más pronto posible”, fue parte de lo que manifestó el estratega de los rojiblancos, quien perdió su primer juego en el banquillo.

Chivas dominó, pero no pudo anotarle a Puebla

Aunque es una realidad que Guadalajara controló el balón la mayor parte del tiempo, sus opciones claras de gol fueron mucho menos que las mostradas por los Camoteros, a quienes les bastó una llegada para marcar el tanto de la victoria, pero el volumen de juego ofensivo de los tapatíos fue menor a los que generaron contra Pachuca y Necaxa, dos clubes que parecían en mejor momento que La Franja.

“En el primer tiempo tuvimos profundidad, en el segundo también, yo creo que vivimos un poquito en la profundidad, tuvimos la profundidad, pero no tuvimos la certeza dentro del área, no tuvimos quizás ese pase, último pase en zona de finalización y eso nos cuesta, si no tenemos esa paciencia, no fuimos contundentes, no tuvimos la capacidad de finalizar bien la jugada”, apuntó Ortega.