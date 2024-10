Las Chivas de Guadalajara no pudieron continuar con su buena racha contra la Franja del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. En encuentro correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, los camoteros se llevaron la victoria por 1-0 gracias a una anotación en solitario de Emiliano Gómez, quien exhibió a Mateo Chávez en la marca y fusiló a Tala Rangel para dar los tres puntos a los locales.

El equipo tapatío dirigido por el entrenador interino Arturo Ortega venía de dos victorias al hilo, pero una semana después del inicio de su gestión ha llegado la primera derrota a su cuenta. Y ahora, la posibilidad de acceder a la Liguilla de forma directa, se aleja dramáticamente cuando parecía estar a la mano.

Pide Arturo Ortega paciencia por poco tiempo de trabajo

“Siempre tenemos que estar alertas, para nosotros es que todas las jornadas son finales y creo que ahora nos basamos en nuestro ciclo que va a ser un poco más largo, en tener equilibrio. Yo sé que a lo mejor no podemos tener tres o cuatro entrenamientos seguidos, pero nos tenemos que preparar, vamos por el primero que es Pumas y tenemos que buscar ese equilibrio, tener más entrenamientos, que no hemos tenido tal cual. Han sido partidos muy rápidos pero confío mucho en que tenemos dos en casa, uno afuera y tenemos que sacar adelante este torneo”, comentó al final del partido el DT.

Ortega contó con la presencia de Piojo Alvarado en sus primeros partidos al frente del club, no obstante, el habilidoso jugador se lesionó en el juego anterior y no pudo participar en el cotejo celebrado en la capital poblana. Su ausencia fue sumamente notoria, pues su futbol suele cambiar los juegos para el chiverío cuando más trabados se encuentran.

¿Qué dijo Arturo Ortega sobre Roberto Alvarado?

“Creo que en el primer tiempo tuvimos profundidad, en el segundo también, yo creo que no tuvimos la certeza dentro del área, no tuvimos ese último pase en zona de finalización y eso nos cuesta, pues si no tenemos esa paciencia, no fuimos contundentes y no tuvimos la capacidad de finalizar bien las jugadas. Es evidente que tenemos muchos lesionados y evidentemente Roberto (Alvarado) es una pieza fundamental en el equipo, pero también tenemos jóvenes que de algún modo les tenemos que dar la oportunidad de jugar como ahora le tocó a Fidel y son activos del club que tenemos que meterlos al ruedo y que tienen que sacar adelante al equipo”, sentenció.