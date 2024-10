Las Chivas de Guadalajara poco a poco salen del problema en que los metió Fernando Gago al dejar al equipo en pleno desarrollo del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se ha visto bien con Arturo Ortega al frente de manera interina, aunque no por eso, toda esa profunda crisis que ha atormentado al club se ha borrado como por arte de magia.

El chiverío no logra un título desde hace siete años y no parece que esté cerca de conseguirlo, por el contrario, se rezagó tres coronas por detrás del América, su más odiado rival, que consiguió recién un bicampeonato y llegó a 15 cetros por 12 de los tapatíos. Es por ello que desde la trinchera azulcrema, Ruso Brailovsky recordó que por más que se hayan jugado bien dos partidos con Ortega al frente, el sol no se puede tapar con un dedo.

Las duras palabras de Daniel Ruso Brailovsky contra Chivas

“Un equipo grande tiene que pelear siempre por lo más importante y no conformarse con un partido, dos o tres, o clasificar a una Liguilla, sino pelear por títulos. Hemos visto muy poco en este equipo. Entiendo que estamos hablando del gran favorito al título (ironizó). Parecería que estamos hablando del Real Madrid, Barcelona y que estamos poniéndolo en un lugar que no se lo ha ganado en lo futbolístico”, fueron las duras palabras del argentino en Fox Deportes.

Si bien Chivas hila dos triunfos consecutivos y es séptimo lugar de la tabla general con 21 puntos con todo y el gris panorama pitado por Gago, así como un pésimo mercado de fichajes, Brailovsky pidió no sobredimensionar lo hecho por un club que debería estar siempre arriba.

Ruso dice que América con sus bajas es mejor que Chivas

“Pareciera que los demás tendrían que tenerle miedo a Chivas. Tigres es más que Chivas para pelear por el título. Monterrey es más que Chivas. Toluca es mucho más que Chivas. El América sin tener su plantel completo es más que Chivas”, sentenció.