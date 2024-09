La desgarradora imagen de Armando Hormiga González entre lágrimas mientras sale del campo por culpa de una lesión apenas en los primeros minutos del juego entre Chivas de Guadalajara y Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX conmovió a más de uno, al tratarse de un chico que ha hecho las cosas bien en el comienzo de su carrera. A reserva de que se dé a conocer la parte médica del club rojiblanco, el atacante deberá tener paciencia en busca de volver más fuerte.

Lo que sí quedó en evidencia fue que la lesión se le presentó en la rodilla derecha, misma que hizo que Hormiga tuviera que salir a temprana hora del cotejo, más precisamente, a los 13 minutos de juego, cuando Carlos Charal Cisneros metió gran servicio al área en busca de un desvío certero de González. El problema fue que el juvenil de 19 años sí alcanzó a rematar ante la salida de Esteban Andrada, pero estiró de más la pierna derecha y ahí fue donde la rodilla presentó la lesión.

Daniel Brailovsky, el ex-América que mandó apoyo a Hormiga González

Las lágrimas corrieron inmediatamente por el rostro de Hormiga, quien se mostró sumamente destruido debido a que venía de algunos partidos sin anotar. Ahora, lesionado, esa racha se prolongará un poco más. Es por eso que el ex-América Daniel Ruso Brailovsky aprovechó los micrófonos de Punto Final de Fox Deportes para enviarle un sentido mensaje a un futbolista que ha demostrado capacidad de hacer cosas interesantes al frente.

“A mí me parece que el chico (Hormiga) se mueve, se mata, lucha cada pelota; está en las situaciones de gol. A veces no concreta simplemente por la novatez que tiene pero esto es seguir o conseguir las oportunidades y seguramente sí porque tiene potencial, este chico tiene potencial y no porque sea joven hay que quitarle lo que ha hecho. Tuvo la mala suerte ayer de lesionarse, pobrecito, salió llorando”, dijo Brailovsky a Hormiga.

Ruso pide a que a Chivas no se le apapache de más

Sin embargo, Ruso aprovechó para recordar que al Guadalajara se le suele solapar cuando tiene malos resultados a pesar de ser un equipo grande y la exigencia debería ser siempre proporcional a esa grandeza. Por ello, no comprende que en ocasiones esa exigencia se enfoque solamente en un jugador en particular, como ha ocurrido con Hormiga en los últimos juegos por sus fallas.

“Pero hablando del conjunto con Chicharito lesionado, Marín no pegaba una, ahora entró y al poquito tiempo terminó metiendo un gol, pero hablando de conjunto, siguen pasando los meses, los partidos, siguen hablando de Chivas porque se lo apapacha a Chivas, no a La Hormiga, y no se le exige como se debe a un equipo grande, no entiendo por qué”, sentenció.