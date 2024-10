Más que contento quedó Arturo Ortega tras su presentación como entrenador de Guadalajara en el Apertura 2024 de la Liga MX. Y no es para menos, su equipo mostró una gran cara en su visita a Pachuca donde se impusieron 2-0 en duelo correspondiente a la jornada 12.

Minutos después, Ortega se presentó en rueda de prensa donde les dio todo el crédito a sus futbolistas: “Es la mejor sensación, así quisimos llevar el partido, aunque sí creo que fueron distintos tiempos. En el primero tuvimos un mejor volumen, mejores aproximaciones, el segundo creo que perdimos el volumen y la posesión, pero tuvimos un orden en defensa que nos permitió sacar este triunfo. Este triunfo es de los chicos que están fuertes, que están convencidos, están dispuestos, los felicito a ellos”.

“Nosotros como cuerpo técnico analizamos al rival, vemos patrones de juego y en la semana vimos algunos matices, pero yo no venía a cambiar nada. El equipo jugaba bien y los jugadores están bien. Solamente fueron situaciones muy puntuales tanto en defensa como en ataque que nos permitieron ganar”, añadió el estratega que permanecerá en el cargo al menos hasta el final del torneo.

Con el respaldo del equipo

Ortega agradeció el respaldo que recibió por parte del grupo de jugadores que lo apoyaron en un momento difícil dentro de la institución tras la marcha de Fernando Hierro. Se sintió cobijado por los referentes del club.

“El día que me presentan los saludé, estaban muy bien, en ese sentido se me hizo fácil porque encontré un equipo dispuesto, con mucha energía, con fortaleza y ganas de seguir. Quizá estaban o pudieron estar dolidos, pero no lo sé, no quise rascar nada, me enfoqué en trabajar, pero veo a unos jóvenes arropados por gente de experiencia y que hoy dieron su mejor versión, en casa seremos mejores”, refirió.

Por último, Ortega dejó en claro que se siente preparado para esta responsabilidad: “Al final soy del Tapatío, estaba ahí, tuvieron confianza en mí, amo a la institución, tengo dos años ahí. Hemos trabajado 24 horas diarias por sacar el proyecto que se refiere y no sabe uno cuándo te vaya a llegar la oportunidad, ahora estoy dando un servicio al club. Estoy muy contento, preparado, me he preparado toda mi vida, que felicidad que el primer partido es con una victoria, saliendo de aquí voy a preparar el partido ante Necaxa”.