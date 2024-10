Chivas se ha convertido en una fiesta y en el sueño de los representantes de decenas de entrenadores nacionales e internacionales debido a la búsqueda de un nuevo entrenador para el Clausura 2025; sin embargo, uno de los timoneles que sonó con más fuerza para dirigir a los tapatíos ha asegurado que no hay posibilidad, al menos por este momento.

Robert Dante Siboldi apareció ante los medios de comunicación y declaró abiertamente que nadie del Guadalajara se le ha acercado a entablar cualquier tipo de conversación, por lo que aseguró que no puede cerrar una puerta que no se le ha abierto.

“Todavía no. Nadie se ha comunicado de Guadalajara conmigo, al menos hasta ahora. No he tenido la necesidad de mandar mi currículo. A parte, toda mi trayectoria en México está en línea, no hay nada que esconder.

“No puedo cerrar la puerta de donde no me la han abierto. Nadie del Club Guadalajara, al menos conmigo, se ha comunicado”, aseguró el entrenador uruguayo en palabras para BeinSports.

¿Dispuesto a dirigir a Chivas?

Robert Dante Siboldi no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un guiño al Rebaño, asegurando que le gustaría dirigirlo, además de destacar la calidad de los futbolistas que tiene la escuadra de la Perla de Occidente.

“Sí, por supuesto. ¿Quién no quisiera estar al frente de un reto, un desafío de esa magnitud? Todos sabemos lo que representa Chivas en el futbol mexicano. Para mí sería un honor encabezar ese proyecto, el ser el líder de ese grupo y más cuando sabes que hay material, jugadores que pueden ser protagonistas y tener ese desafío de llegar a una Final. Conseguir logros importantes