Es oficial, Chivas se tomará todo el tiempo posible en la elección del nuevo entrenador para el Clausura 2025 que le permita a la escuadra rojiblanca el consolidar su actual proyecto deportivo y devolverle el protagonismo a los tapatíos, por lo que ha comenzado a tomar fuerza el regreso de Matías Almeyda.

Pese a que se han mencionado varios nombres en la órbita del Guadalajara del entorno local e internacional, la opción de volver a contratar al Pelado es la que más agrada a la afición e inclusive a un sector de la directiva, en donde habría dos factores que facilitarían su vuelta a la Liga MX.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que en el entorno del argentino han cambiado algunas cosas que podrían terminar de convencer y de agradar al propio Amaury Vergara y que serían que el sudamericano ya no tiene representante y que ha expirado la cláusula de rescisión de contrato que oscilaba los 10 millones de euros.

“No está tan difícil y aquí hay un cambio de lo que habíamos informado en otro momento. De entrada, Matías Almeyda no tiene representante. Para negociar no hay que buscar que al representante, a la empresa tal, que un porcentaje, nada de eso, hay que hablar exclusivamente con Matías Almeyda.

“Otra y de mayor peso. Habíamos dicho que hay una cláusula de 10 millones de euros por parte del AEK Atenas. Hay una cláusula de rescisión que va a dejar de estar vigente porque Matías Almeyda así lo ha negociado con los nuevos dueños. Hay un cambio de dueños en el club y negoció que esa cláusula de 10 millones de euros, ya no exista más. No hay cláusula de rescisión, no hay que pagarle a nadie y esto facilita en todos los sentidos una posible llegada de Matías Almeyda”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es el legado de Matías Almeyda en Chivas?

El entrenador argentino solamente dirigió al Guadalajara durante un lapso de poco más de dos años y medio, tiempo en el que se convirtió en el segundo entrenador más ganador de la historia del club conquistando cinco títulos oficiales de las siete Finales que disputó.