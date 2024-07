Chicharito Hernández siempre ha sabido emerger de entre la adversidad. Su nombre es sinónimo de resiliencia, de juntar cada una de sus cenizas para reconstruirse y empezar de nuevo. Por eso, que un sector de la afición lo abuchee, no es en lo absoluto un problema tan grave para alguien acostumbrado a ir contracorriente y demostrar su valía en los momentos más críticos.

Su fortaleza mental ha sido su principal arma al no ser ni el más dotado físicamente, ni mucho menos el más talentoso. Es esa determinación y carácter lo que lo llevó a la grandeza con el Manchester United y Real Madrid, así como poder convertirse en máximo anotador de todos los tiempos con la Selección Mexicana de Futbol. Pero nada de esto habría ocurrido sin los atinados consejos de su familia y de cada una de las personas que le dijeron que luchara por sus sueños aun cuando le gritaban lo contrario.

El consejo del Ruso Brailovsky a Chicharito

Una de esas voces que le aconsejaron cuando su mundo se desmoronaba, fue precisamente un exjugador del América, Daniel Ruso Brailovsky, a quien conoció cuando jugaba en la filial de Chivas, ya que no encontraba las oportunidades deseadas en el Primer Equipo. Pero el argentino le aconsejó seguir adelante, al ser testigo de su poderosa mentalidad a prueba de balas.

“Yo lo conocí previo, cuando jugaba en Tapatío y me tocó estar con él par de veces. En alguna charla que tuvimos cuando Chicharito todavía no era conocido; suplente en Tapatío, la última vez que nos vimos fue en un partido en Los Ángeles, justo un año antes de que lo firmara el Manchester United, imagínate, y me decía ‘no me ponen, ¿qué hago?’. Y yo lo único que le dije fue ‘seguí, porque con la cabeza tuya vas a ganar si seguís creyendo en lo que haces’”, recordó el Ruso en FOX Deportes.

Brailovsky cree que los abucheos no afectan a CH14

Es por eso que ante esta ola de críticas y menosprecios para Javier Hernández ante su evidente falta de ritmo tras la severa lesión de la que fue víctima hace un año cuando jugaba en el LA Galaxy de la MLS, Brailovsky dejó de lado su americanismo para advertir que CH14 está más allá de cualquier reclamo que puedan hacerle, al haber demostrado en incontables ocasiones que está hecho de otra madera.

“Esto para reforzar lo que dicen que siempre va contracorriente con la gente, con lo que dicen de él, con los que son contras de las cosas que llegó a hacer, le pasó. La presión esta que tiene —que no sé si llamarle presión o no— es algo normal en él y yo creo que de los personajes que lo ayudan cuando lo abuchean a crecerse y ser más”, puntualizó.