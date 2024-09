En las últimas semanas se han intensificado las críticas en contra de Guadalajara y la inoperancia que han mostrado para derrotar a los equipos candidatos al título en el Apertura 2024 de la Liga MX.

Ante este escenario, el pastor del Rebaño Sagrado, el director técnico argentino Fernando Gago, ha defendido la forma valiente en la que sus jugadores se han comportado ante equipos con nóminas mucho más altas como las de Tigres, Monterrey, Toluca, Cruz Azul y América.

Pero el no haber ganado ninguno de los cinco compromisos, donde solamente logró sacar tres empates, hace que la crítica cuestione el rendimiento de un equipo que se ha alejado de la zona de clasificación directa a la fase final.

¿Las Chivas de Gago juegan bien?

Una leyenda del América como el Ruso Brailovsky, criticó el trabajo hecho por Gago y un equipo al que se le niegan las victorias importantes. “Estamos realzando demasiado a lo que hace Chivas, entonces la gente se pregunta si juega bien o con eso se conforma o la gente dice ‘no, se ha jugado bien y después algunos resultados idóneos’. ¿Y qué es jugar bien? Jugar bien es ganar, jugar bien es hacer las cosas mejor que el rival y meter la pelotita en la portería rival y tampoco lo ha logrado”.

“Entonces no le demos tanto mérito a uno y que el otro lo termina empatando por un error defensivo porque si no tenemos que alabar todas las atajadas del Tala durante muchos partidos de su equipo que está para pelear del ocho al 12 y nada más, o sea que de entrada pueda sacar muchos puntos es maravilloso pero más de eso no se le puede pedir y Monterrey tiene futbolistas de primera que en una de esas llegan a recuperarse. No, no es suerte (el empate de Rayados)”, dijo el argentino en su participación dentro de Fox Deportes.

Guadalajara marcha actualmente en la octava posición del Apertura 2024 con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El siguiente compromiso de la escuadra dirigida por Fernando Gago será en casa ante el Atlas, en una edición más del clásico tapatío.