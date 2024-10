Las Chivas de Guadalajara han sido noticia mundial en los últimos días debido al escándalo provocado por el entrenador argentino Fernando Gago y su estrepitosa salida del club en pleno desarrollo del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Para suerte del Rebaño Sagrado, esto ocurrió en el parón de la Fecha FIFA y el actual interino Arturo Ortega tuvo tiempo para preparar a los jugadores.

Pero más allá de las buenas notas obtenidas por esta versión del Rebaño Sagrado de Ortega, la herida provocada por Pinita sigue abierta. Prueba de ello es que incluso desde otros equipos han abordado el tema. Tal ha sido el caso de Melvin Brown, exjugador del Cruz Azul, quien no se resistió a hablar sobre lo ocurrido con el ahora DT de Boca Juniors.

Lo que dijo Melvin Brown sobre la desfachatez de Fernando Gago

“A Gago no lo justifico, porque no hay ética. Él debió terminar su contrato en diciembre, así le das oportunidad a Chivas de que empiece a buscar. Pero él no tuvo ética porque le ganó su amor por irse a Boca. Es como si a mí ahorita me llama Cruz Azul, yo también buscaría en todo momento irme, pero si yo tengo un compromiso, esa es la diferencia”, dijo Brown en entrevista exclusiva con Vamos Azul.

“Si yo tengo un contrato con alguien que confió en mí y, aparte no es cualquier compromiso, es Chivas uno de los grandes de del futbol mexicano y la ética no fue la correcta. Yo creo que el momento tampoco fue el correcto, aunque se hayan pagado los 2 millones, aunque lo haya pagado él. No son las cosas así. Esperemos que Chivas ya aprenda, ya van dos que se les fueron de la misma manera con Hierro”, añadió.

La pedradita de Brown a Amaury Vergara

Sin embargo, así como ha defendido al Guadalajara por lo ocurrido con Gago, también aprovechó para criticar a la directiva y su insistencia por contratar a directivos españoles o de otras nacionalidades sin echar pinero un vistazo al mercado local, pues en México hay una amplia baraja de buenos elementos.

“Vamos a dejar aquí una pedradita. Yo lo único que no entiendo de Chivas, me encanta Chivas, me encanta su filosofía; me encantan sus fanáticos, pero no entiendo por qué tu director deportivo tiene que ser español, si tú eres un equipo 100 por ciento mexicano, y por qué tu director técnico es extranjero, en este caso era una un argentino. Deben de ajustar la filosofía y sobre todo tu misión y tu visión y tus valores no deben ser pisoteados y yo creo que desde ahí Chivas debería de empezar. Hacer un nuevo ajuste y sobre todo para que sea congruente con lo que ellos nos venden”, sentenció.