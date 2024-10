Está claro que para Pachuca se trató de un revés muy doloroso por jugar en casa ante un equipo que estaba sumergido en una crisis tanto de resultados como de sensaciones tras la marcha de Fernando Gago. Su entrenador, Guillermo Almada, salió furioso por la forma en que se dio la victoria de Chivas, que, a su parecer, no se merecía el resultado (2-0) que consiguió en el Estadio Hidalgo.

A Almada se le vio muy ansioso en el área técnica, al ser incapaz de que su equipo reflejara en el marcador la gran cantidad de opciones de gol que crearon sobre la portería del Tala Rangel.

¿Cómo fue la discusión?

Minutos después del pitazo final, el entrenador uruguayo explotó en la rueda de prensa ante los cuestionamientos de un periodista que le aseguró que Chivas había jugado mejor, a lo que Guillermo respondió: “¿Quién generó más situaciones de gol?”.

“20 tiros contra tres. ¿Te parece que Chivas controló el partido? Es un problema de efectividad que no lo tienen en cuenta”, argumentó el entrenador de los Tuzos.

El trámite le da la razón

Y es que los números finales son fríos. Pachuca registró el 55% de la posesión del esférico, por sólo el 45% de su oponente. Los locales contabilizaron 22 remates, de los cuales siete fueron en dirección del arco.

“Seguridad es si no te llegan al arco y no te crean situaciones. Nosotros tuvimos el infortunio que las poquitas veces que llegó Chivas, fue efectivo. Ganó bien, no estoy discutiendo nada de Chivas”, sentenció un furioso Guillermo Almada.

Al entrenador de los Tuzos no le sentó nada bien el resultado luego de un desarrollo del partido donde en su percepción no merecían la derrota.