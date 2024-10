La emotiva respuesta de Matías Almeyda ante el interés de Chivas sobre su regreso: “si me hablan hoy...”

Chivas continúa en su búsqueda de un nuevo entrenador que se encargue de dirigir al Rebaño a partir del Clausura 2025, por lo que se han mencionado diversos nombres durante las últimas horas y de los cuales el que más llama la atención es el de Matías Almeyda, por quien se rumoró que ya hay cierto interés de parte de la directiva rojiblanca.

Diversas versiones han asegurado que alguien de la cúpula del Guadalajara ya habría entablado un acercamiento con el Pelado, aunque sin llegar a iniciar negociaciones para que vuelva al redil, sobre todo porque aún tiene contrato vigente con el AEK Atenas hasta el 2028.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, aseguró que consultó con diversas fuentes y amistades del argentino en México, a quienes les habría asegurado que no ha habido nada formal con el chiverío, aunque si le llaman, estaría dispuesto a dejar todo por volver a la Perla de Occidente.

“Matías, a su gente cercana, a amigos que dejó en México les ha comentado que no ha tenido un contacto formal por parte del Guadalajara, es decir, no le ha hablado Amaury Vergara, pero le dijo a un amigo en común: ‘tú sabes que soy muy hincha de Chivas y que si me hablan hoy, el lunes estoy allá’”, aseguró el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿La cláusula es un impedimento?

“Lo que tiene entendido la gente de Guadalajara es que Matías Almeyda habría negociado con el club el eliminar la cláusula de salida a partir de diciembre, para que a partir de enero él pueda renunciar”, detalló Huerta.