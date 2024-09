Fernando Gago se volvió noticia internacional en los días recientes y las Chivas de Guadalajara se encuentran en medio de la incertidumbre por el futuro de su entrenador. El argentino está en el ojo del huracán debido a que una serie de rumores que lo colocan como nuevo director técnico de Boca Juniors en su natal país. El problema es que de irse, dejaría inconcluso un proyecto en el Rebaño Sagrado, que deberá empezar de cero otra vez.

Esto se trata de una señal de inestabilidad para el ex-América Daniel Ruso Brailovsky, pero sobre todo, un aviso para que las altas cúpulas rojiblancas retomen el camino que anteriormente rindió frutos con un técnico mexicano al frente. Así lo sugirió el exentrenador y jugador azulcrema en el programa Punto Final de Fox Deportes.

Paco Palencia, el candidato de Ruso Brailovsky para Chivas

“Si hablamos de que se va a ir (Gago), tienen que buscar un técnico mexicano, no no quiero que se vaya, pero aquí tenemos sentado a uno, Paco (Palencia) tiene mucha capacidad, conoce el medio, sabe lo que es Chivas, sabe manejar la prensa, sabe cómo manejar a los jugadores, ¿para qué buscar afuera? A veces a solución está en casa y saber elegir a los jugadores correctos, pues no cualquiera puede vestir esa camiseta”, candidateó el argentino.

Lo cierto es que según información exclusiva de El Ruso, en Argentina nadie preguntó por Pintita, sino al revés, fue la prensa mexicana la que esparció el rumor sin sustento alguno.

Mero rumor lo de Gago y Boca

“Hoy hablé con un par de amigos periodistas en Argentina y toda la información según ellos sale del periodismo mexicano. En ningún momento recibieron alguien de Boca que están interesados y van a buscar. El tema es que pierden el clásico con River y se habla que el técnico Martinez no va durar mucho tiempo, le dieron al fin de semana para jugar con Belgrano un partido importante pero que ya le estaban buscando sustituto”, sentenció.