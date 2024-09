El DT argentino Fernando Gago es vinculado con Boca Juniors por culpa de un rumor que parece no tener fundamento.

Fernando Gago se ha convertido en noticia en las Chivas de Guadalajara y no precisamente por sus grandes resultados. El entrenador argentino se encuentra en el ojo del huracán debido a que una serie de rumores que lo colocan como nuevo director técnico de Boca Juniors en su natal país. El problema es que según diversas versiones esa información es falsa y además, en el club Xeneize se toparía con una figura cada vez más controversial como es el dirigente del club y excapitán, Juan Román Riquelme.

Así lo reveló el ex-América Daniel Ruso Brailovsky, quien está al tanto de la actualidad del Boca por amigos cercanos al club bonaerense y periodistas de su país, quienes le revelaron que fueron periodistas mexicanos los que corrieron el rumor de este supuesto acercamiento con Pintita y el equipo que lo formó como futbolista.

¿Cómo supo Ruso Brailovsky que el rumor de Boca y Gago es falso?

“Hoy hablé con un par de amigos periodistas en Argentina y toda la información según ellos sale del periodismo mexicano. En ningún momento recibieron alguien de Boca que están interesados y van a buscar. El tema es que pierden el clásico con River y se habla que el técnico Martinez no va durar mucho tiempo, le dieron al fin de semana para jugar con Belgrano un partido importante pero que ya le estaban buscando sustituto”, dijo El Ruso en Punto Final de Fox Deportes.

“Gente de TyC me dijeron que los buscaron periodistas de México porque había interés. ‘No, nosotros no sabemos nada, ¿ustedes nos están transmitiendo que a Gago le hablaron? Bueno, si ustedes lo dicen’. Yo solo puedo decir lo que me dijeron, en una de esas mañana le llaman y se arreglan, solo transmito lo que sé”, añadió.

La advertencia de Brailovsky a Gago sobre Boca

Lo cierto es que así fueran ciertas esas versiones sobre el interés xeneize por el exjugador de Real Madrid y AS Roma, para Brailovsky sería un error en la carrera de Gago el cambiar al Rebaño Sagrado por Boca en este momento, ya que polémica dirigencia de Riquelme difícilmente le ayudará a prosperar, ya que el exnúmero 10 de Boca cada vez es más criticado por su gestión arbitraria.

“Ahora, ir a dirigir a Boca no le conviene a nadie, con el dictador Riquelme no le conviene a nadie ni a ningún técnico le conviene. Todos los técnicos que han pasado se quejan, vos escuchas a Palermo, un técnico que lo querían en Boca pero dijo que ‘mientras esté este señor, yo no tengo nada que ver’”, sentenció.