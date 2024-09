En Argentina no ven a Fernando Gago en Boca Juniors: ¡El plan malévolo para presionar a Amaury Vergara!

En las Chivas de Guadalajara queda claro que será al final del Torneo Apertura 2024 cuando se decida si Fernando Gago se mantendrá en la dirección técnica entre Amaury Vergara y su familia, ya que las versiones de que Boca Juniors lo tiene en la mira para convertirse en su nuevo entrenador carecen de sustento oficial.

En el Rebaño Sagrado no se ha tomado ninguna postura acerca del futuro del entrenador argentino, quien jugó en el conjunto Xeneize y por ello ha empezado a sonar su nombre como una posibilidad para asumir las riendas del equipo que pasa por un mal momento en la Liga Argentina, pero la realidad es que no hay nada oficial y todo apunta un movimiento de promotores para presionar a Amaury Vergara con la renovación de Fernando Gago.

Descartan en Argentina que Fernando Gago esté en la mira de Boca Juniors

“Nos estamos metiendo con Boca y Boca no ha dicho nada oficial. Lo que han dicho desde nuestros compañeros de ESPN Argentina, es que Boca perdió el Clásico contra River y quedó muy dañado el tema con Diego Martínez, técnico de Boca, si pierde el fin de semana contra Belgrano, es el 11 contra el 12, lo más seguro es que se vaya”.

“Fernando Gago termina su contrato con Chivas en diciembre. Los tres candidatos para dirigir a Boca de acuerdo a información desde Argentina son Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Quinteros y Luis Zubeldia. No está Fernando Gago en la baraja de Boca, al menos no con lo que se maneja en Argentina. Me parece que es algo que se está manejando en México quizá para ver la renovación de Gago”, fue algo de lo que comentó Mauricio Ymay de ESPN en Futbol Picante.

Fernando Gago sonó hace unos días para los Xeneizes. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Mientras circulan este tipo de comentarios sobre el futuro de Gago, Guadalajara se prepara de cara al partido del próximo sábado 28 de septiembre para el encuentro contra Monterrey que se celebrará en la cancha del Estadio Akron correspondiente a la Jornada 10 en punto de las 21:05, horas tiempo del centro de México.

El Rebaño buscará mantener el buen paso en casa donde no ha perdido desde hace nueve partidos con seis triunfos y un empate, además de que tampoco ha recibido gol en esta campaña, haciendo del Gigante de Zapopan su mayor fortaleza con tres triunfos y un empate.