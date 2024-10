Las Chivas de Guadalajara están viviendo su segundo aire en el Torneo Apertura 2024 luego de acumular dos triunfos consecutivos de la mano del técnico Arturo Ortega, sin embargo uno de los ídolos del conjunto rojiblanco como lo es Ramón Ramírez expuso su opinión acerca de la mala imagen que dejó Fernando Gago al irse del banquillo.

Ramón Ramírez fue campeón en el Verano de 1997 y una de las voces más autorizadas para hablar del Rebaño Sagrado, por lo cual indicó que el buen paso que ha tomado el equipo es la muestra de que los jugadores desean demostrarle a Gago que siempre tuvieron la calidad para pelear por el campeonato.

Ramón Ramírez acusa falta de ética de Fernando Gago

“Más allá de un contrato y las cláusulas, siempre está la parte ética donde uno considera que no se entiende el momento en el que estaba Guadalajara que haya habido un cambio tan repentino en la situación de Gago, eso es lo que no le gustó al aficionado. Tras ese cambio, cuando pensaba que la inestabilidad podía pesar, llega este cuerpo técnico y el equipo se ve suelto, comprometido, como si quisieran demostrarle al propio Gago que son capaces”.

“Los proyectos no se han consolidado, no sé si no le han atinado a la gente idónea porque vienen muy ilusionados y aparentemente se casan con el proyecto, pero a los dos, tres años abandonan”, fue parte de lo que explicó Ramírez Ceseña en la presentación de un nuevo patrocinador para LaLiga.

Chivas ha dejado de pelear por títulos: Ramón Ramírez

En cuanto al pasado reciente de Guadalajara, Ramón reconoció que el observar en mejor momento al América es algo que le duele a la afición rojiblanca, por lo que espera que pronto se consolide un nuevo proyecto tapatío para volver a los primeros planos: “Guadalajara ha dejado de ser protagonista y ha dejado de pelear por los títulos y la gente de Chivas ve que su rival lo hace bien y no está conforme. Queremos que Guadalajara regrese a los primeros planos y le ponga estrellitas a la playera”.

“Ojalá que el cierre de temporada sea de la misma forma, se meta entre los primeros lugares y no juegue el play-in y sea contendiente, la gente de Chivas anhela un campeonato”, explicó Ramón Ramírez, quien ha sonado en diversas ocasiones como posible directivo del Rebaño.