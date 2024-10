La mala imagen que dejaron las Chivas de Guadalajara la noche del viernes frente a Puebla puso en entredicho la capacidad del técnico Arturo Ortega, quien fue duramente criticado por algunos analistas y uno de ellos fue Miguel Herrera, ya que dejó muy claro que no tiene la capacidad para estar en el banquillo de los rojiblancos.

El estratega mexicano se lanzó contra el timonel del Rebaño Sagrado, asegurando que no cuenta con los argumentos para dirigir a una de las plantillas más importantes del futbol nacional, sobretodo porque hay varios jugadores de calidad comprobada que requieren de mayor liderazgo.

Miguel Herrera menosprecia a Arturo Ortega

“Si Chivas quiere pelear un título, tiene que manejar la actitud y determinación. A Arturo Ortega le falta para ser un entrenador de primera división. Si Chivas piensa dejar a este tipo va a tirar el torneo a la basura, porque necesitaban tener a un tipo ahí que diera instrucciones (por la salida de Gago). Es un equipo dinámico, de jóvenes necesitan a alguien que los esté ahí… (presionando)”.

“No (Ortega no es para Chivas) y reitero, quisiera que tuviera la capacidad de poder dirigir en Primera División, que me equivocara y me lo restregara en la cara ‘te equivocaste’ me encanaría, pero yo como lo veo no en las Chivas necesitan mucho más de un técnico, que tenga presencia que se imponga a los muchachos, hay cuatro o cinco jugadores de mucho peso en ese equipo que necesitan a un técnico que se imponga”, fue parte de lo que explicó Miguel Herrera en Fox Sports.

Y es que Guadalajara no pudo mostrar su mejor versión frente a los poblanos justo cuando venía de derrotar a Pachuca y a Necaxa en los primeros compromisos que dirigió Arturo Ortega, por tal motivo las críticas no se hicieron esperar sobre el joven timonel que se mantendrá en el banquillo hasta el final de la campaña.

¿Qué viene para Chivas?

La siguiente semana el Rebaño recibirá en el Estadio Akron a los Pumas de la UNAM en busca de una nueva victoria que los acerque a su primer objetivo que es clasificar directo a la Liguilla. Por el momento se ubican en la séptima posición pero podrían descender algunas posiciones si Atlas, San Luis o América logran ganar este fin de semana.