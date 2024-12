La repercusión que genera Chivas de Guadalajara en el futbol mexicano se puede notar en cada anuncio del equipo tapatío. Una clara muestra de la resonancia que rodea al Rebaño Sagrado fue el anuncio de Óscar García Junyent como nuevo entrenador. La llegada del español representó ciertas dudas para un sector de la opinión pública, ya que se trata de un DT que no cuenta con experiencia en la Liga MX.

Uno de los primeros en salir a criticar al europeo fue el periodista David Faitelson. El comunicador se refirió a las declaraciones de García Junyent, algo que ahora también criticó Miguel Herrera. El popular entrenador tampoco recibió de buena manera las primeras palabras del español como director técnico del Rebaño Sagrado. Óscar García realizó una comparación entre Chivas, Barcelona y Real Madrid que para muchos resultó ser exagerada.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid, de la grandeza, de la identidad de este club. Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez Castrejo) me sentí el hombre más afortunado del mundo porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barca o al Madrid“, expresó Óscar García Junyent.

La crítica de Piojo Herrera a Óscar García

El exentrenador de la Selección Mexicana suele opinar públicamente sin guardarse nada. Ahora fue el turno de dirigirse a los aficionados rojiblancos, ya que Miguel Herrera analizó la llegada de su colega al primer equipo de la escuadra tapatía.

“Nos encanta que nos vendan espejitos. Deseo que le vaya bien, siempre he pensado que a Chivas le debe ir bien como equipo importante para que el futbol mexicano esté bien. Me encantaría que le vaya bien por Chivas. Pero uno dudaría que les vaya bien. Está bien que prometa muchas cosas, pero es un equipo muy exigente. No hay manera de compararlo (con Real Madrid y Barcelona) eso es una falacia“, disparó el Piojo.