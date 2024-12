Óscar García Junyent llega a Chivas para cambiar la imagen que dejaron anteriores entrenadores. Veljko Paunovic y Fernando Gago no cumplieron con lo esperado, sobre todo el argentino por la forma en la que se marchó a Boca Juniors. Ahora, el español buscará darle una identidad de juego al equipo y que los aficionados se sientan representados por sus jugadores.

Este viernes se llevó a cabo la presentación del estratega nacido en Sabadell. Acompañado de Juan Carlos Martínez Castrejo, director deportivo del Rebaño Sagrado, García Junyent habló en conferencia de prensa en Verde Valle. Las palabras del DT se vieron plasmadas en diversos medios que reportaron el entusiasmo del europeo, quien hizo comparaciones estrambóticas.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid, de la grandeza, de la identidad de este club. Cuando me llamó Juan Carlos me sentí el hombre más afortunado del mundo porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barca o al Madrid“, afirmó García Junyent, lo que trajo mucha repercusión.

La dura crítica de David Faitelson a Óscar García Junyent

Uno de los periodistas más ácidos del deporte mexicano es David Faitelson. El comunicador de TUDN es conocido por no guardarse nada y ser muy crítico cuando nota algo con lo que no está de acuerdo, y el caso de Óscar García Junyent no fue la excepción.

Sobre la comparación que realizó el español, donde puso a Chivas al nivel de Barcelona y Real Madrid, Faitelson dijo: “Este tipo de declaraciones, que dice que siente que dirigir a Chivas es como dirigir a Barcelona o Real Madrid, son un tanto populistas“. Luego, agregó: “Con que hubiera dicho ‘vengo al equipo más grande de México’, como dicen todos cuando vienen a Chivas o al América, era suficiente”.

Pero a crítica del periodista no terminó allí, ya que siguió con la faena en contra del español. “Con todo respeto, sí a Chivas le falta talento en la cancha, materia prima. Pero también trae a un entrenador de pocos blasones. ¿Quién es Óscar García? ¿Qué ha ganado Óscar García? ¿Dónde ha dirigido? ¿Es más importante que Jimmy Lozano?”, disparó David Faitelson en Línea de Cuatro.