El técnico de las Chivas de Guadalajara, Óscar García tuvo una presentación plagada de matices por su manera de comunicarse, sin embargo hay varios puntos a destacar que dejó muy clara la intensidad que deberán mostrar los jugadores en cada partido y el orgullo de portar la camiseta rojiblanca que no serán negociables.

Para muchos, García Junyet simplemente lanzó comentarios “tribuneros”, pero muchos aficionados del Rebaño Sagrado quedaron complacidos con sus palabras y la manera de expresarse tratando de convencerlos de que habrá buenos resultados en este nuevo proyecto que está arrancando con un timonel español.

Óscar García lanza primera advertencia

Uno de los temas que mas llamaron la atención en la conferencia de prensa de la presentación de García Junyet fueron los refuerzos, de los cuales habló poco y nada, pero sí reveló que los futbolistas de Tapatío será observados para conocer sus capacidades, no obstante, también afirmó que los futbolistas más veteranos tendrán las mismas oportunidades, siempre y cuando cumplan con las expectativas sin importar la edad.

“Sé que Tapatío es la segunda vez que consigue el titulo, para mí la diferencia es que se ha conseguido con jugadores mas jóvenes, claro que voy a contar con jugadores de Tapatío, que son muy interesantes, pasa muchas veces que si no le das las posibilidades no sabes que tan bueno puede ser este jugador, en la Pretemporada vamos a tener jugadores de Tapatío, ya dependerá de ellos, me da igual si un jugador tiene 37 años o 15, si juega mejor el de 15, va a jugar. Tener a los mejores juhadores no garantiza nada, PSG tuvo a Messi, Mbappe y Neymar y no logró la Champions”.

“En dos semanas me ha dado para ver 18 partidos, si todo hubiera empezado antes hubiera visto más. Tengo una idea cara de cómo jugaban antes y cómo jugaban ahora. Esta temporada no nos dio para más (Play in), me incluyo porque ya me siento parte de esto, solo quiero transformar al equipo para que pueda competir hasta el final. Después partidos son como son, el balón puede entrar o no entrar, pero quiero un equipo que sea merecedor de las victorias que vamos a conseguir”, fue parte de lo que explicó el entrenador ibérico.

García Junyet admite que la exigencia de los seguidores siempre va a ser clave para no perder el rumbo de los objetivos, pues considera que cada partido buscarán complacerlos: “Yo sé que vengo a un equipo exigente que tiene que ser protagonista, es el equipo más seguido de todo Mexico y conocido en el mundo entero. Quiero un equipo protagonista da igual contra el rival que juguemos, que el aficionado se vea reflejado en el campo, quiero que mis jugadores jueguen con esa identidad. Si ganamos mucho mejor, pero si no ganamos que digan ‘esto es Chivas y han dado todo para hacernos felices’”.