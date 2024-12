Muy parecido al estilo que manejaba Veljko Paunovic, las Chivas de Guadalajara presentaron a su nuevo entrenador en la persona de Óscar García Junyet, quien llegó con un mensaje poderoso en busca de ganarse a la afición desde el primer día, asegurando que su equipo saldrá a “morirse” en la cancha con tal de obtener los buenos resultados.

El estratega ibérico fue presentado por Juan Carlos Martinez en las instalaciones del Estadio Akron ante los medios de comunicación: “Es un día muy bonito para el club con la presentación de nuestro nuevo director técnico. Bienvenido, entras dentro una institución con mucha ambición con mucha responsabilidad y te agradezco que aceptaras el proyecto. Para nosotros el mejor club del futbol mexicano, te deseamos en la mejor de las suertes, confiamos en tu trabajo y bienvenido a Guadalajara y bienvenido a México”.

Óscar García ya se siente en deuda con Chivas

Por su parte, el timonel español aseguró que al ver el impacto y la grandeza de Chivas, nunca dudó en aceptar el reto, por lo que hubiera dado el visto bueno para firmar un contrato por 10 años, razón que lo motiva a realizar su mejor trabajo en busca de cumplir con las expectativas, pues considera que ya se siente en deuda con el conjunto rojiblanco.

“Buenos días a todos, quiero agradecer a la dirección deportiva al club y a los aficionados por esta bienvenida. He recibido muchos mensajes muy bonitos y como dije ayer, espero corresponder en el campo que es donde mejor sé hacerlo. Me siento en deuda con este club y con esta gente con 40 millones de mexicanos y lo que queremos es empezar a trabajar y funcionar y poner el equipo a la altura de lo que es su afición”.

“No saben si son conscientes de lo que es Chivas (prensa). Chivas es conocido en España como el Barcelona o el Real Madrid por la grandeza de este club, la identidad. Si dio hubiera exigencia o si no hubiera ambición no estaría aquí, me convencieron muy rápido, hablamos durante un tiempo y desde el primer día estuve convencido de estar aquí. Si me hubieran dicho que firmara 10 años hubiera firmado 10 años, voy a estar siempre en duda con el presidente y con los aficionados, el futbol da muchas vueltas, yo lo que quiero es estar aquí el máximo tiempo posible, hacer felices a todos. Reflejar lo que son ellos, exigencia, ambición, identidad, yo quiero ver eso en mi equipo porque sé que si hacemos eso van a estar orgullosos”, abundó García Junyet.

García Junyet dejó muy claro que su llegada a Guadalajara no tuvo nada que ver con una propuesta económica y mucho menos por un alto salario, ya que el proyecto es lo que más llamó su atención:

“Cuando Juan Carlos me llamó tenía otras propuesta muy buenas, pero con Juan Carlos no hablamos del tema económico hasta el última día, hablamos dos o tres semanas y no hablamos de dinero. Los otros equipos llegaron con la propuesta económica desde el primer día. Es como si no viniera al Barcelona porque me ofrecieron más dinero en otros equipos, pero yo quería estar en el Barcelona y aquí estoy”.