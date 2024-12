Tras una larga espera, las Chivas de Guadalajara por fin tienen nuevo entrenador. Óscar García Junyent fue presentado como estratega del Rebaño este viernes, en una conferencia de prensa realizada en Verde Valle. Ahora nada más falta que la plantilla reporte el próximo lunes para comenzar a pensar en el Clausura 2025.

En una plática con los medios de aproximadamente 30 minutos, Óscar García tuvo sus primeras palabras como entrenador rojiblanco. El español dio detalles de su estilo y lo que espera en este nuevo desafío. Entre otras cosas, además, el directivo Juan Carlos Martínez Castrejo se refirió a la situación de Chiquete Orozco y Cruz Azul.

Óscar García tenía otras propuestas, pero prefirió a Chivas

Una de las preguntas hacia Óscar García en conferencia de prensa fue si había tenido otras ofertas sobre la mesa, además de Chivas: “Cuando Juan Carlos me llamó, y él lo sabe, tenía otras propuestas muy buenas, pero la diferencia fue que con Juan Carlos no hablamos del tema económico hasta el último día. Estuvimos dos o tres semanas hablando y no hablamos en ningún momento del tema económico”, respondió el entrenador.

El último paso de Óscar García fue por el futbol de Bélgica, con el Leuven (Imago)

“Los otros equipos me vinieron con la propuesta económica de primera, entonces es como si me viniera el Barcelona, por mucho mas dinero que me ofrecieran en otro sitio, donde quería estar es en el Barcelona. Donde quería estar es en Chivas y aquí estoy”, insistió Óscar García, quien se mostró entusiasmado de asumir este nuevo reto en un club con la grandeza del Guadalajara.

¿Será por mucho tiempo? “Hubiera firmado por diez años”

Luego de la polémica salida de Fernando Gago en pleno torneo, los aficionados están preocupados de que vuelva a pasar algo similar, recordando que Veljko Paunovic estuvo sólo un año en el banquillo. Pues bien, Óscar García afirmó estar muy comprometido, a tal punto de que pretende quedarse mucho tiempo en el Rebaño.

“Como le he dicho antes a Juan Carlos, si me hubiera ofrecido diez años, firmaba diez años. Para mí es un honor y un orgullo que un equipo de la grandeza de Chivas pensara en mí. Por eso voy a estar muy agradecido, voy a estar siempre en deuda con el presidente, con la dirección deportiva y con los aficionados ya desde el primer día. El futbol da muchas vueltas pero yo lo que quiero es estar aquí el máximo tiempo posible”.