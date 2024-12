La presentación de Óscar García como técnico de las Chivas de Guadalajara no fue del agrado de algunos comentaristas debido a la serie de afirmaciones que realizó el estratega español al comparar al conjunto rojiblanco con el Real Madrid o el Barcelona, además, aseguró que en España es un club plenamente conocido.

El timonel del Rebaño Sagrado llegó con un ánimo cargado de energía en busca de ganarse, primero a la afición y después a todos los escépticos que no están muy convencidos de su proyecto. Con un discurso muy parecido a lo que dijo Veljko Paunovic cuando arribó a la Perla Tapatía, García Junyet hizo enfadar a más de uno.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas (prensa). Chivas es conocido en España como el Barcelona o el Real Madrid por la grandeza de este club, la identidad. Si dio hubiera exigencia o si no hubiera ambición no estaría aquí, me convencieron muy rápido, hablamos durante un tiempo y desde el primer día estuve convencido de estar aquí”, indicó el flamante entrenador rojiblanco.

En Fox Sports se lanzan contra Óscar García

Las palabras que surgieron en la primera rueda de prensa de García Junyet con Chivas provocaron completa indignación en la mayoría de los comentaristas de Última Palabra de Fox Sports, mientras que Eduardo el Yayo de la Torre fue el único que le ofreció el beneficio de la duda por sus comentarios.

“Estas Chivas necesitan mesura, y llega este señor que lleva 25 minutos como entrenador y me dice que es como el Real Madrid o Barcelona, perdón, pero no me chingue. Lo dice Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, César Montes… La liga mexicana no se ve en España”.

“Es la realidad esta liga no se ve allá. Estas en una de las zonas futbolísticas más débiles, de ahí ve a la Selección, tampoco tiene campeonatos importantes como para voltear a ver el futbol mexicano”, fue parte de lo que explicó Rubén Rodríguez, mientras Miguel Herrera le daba la razón al igual que Rafael Márquez Lugo.