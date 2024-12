EX CHIVAS

Aunque las Chivas ya se quedaron eliminadas delApertura 2024 incluso antes de la Liguilla, la Liga MX continúa su marcha y una de las grandes novedades sin dudas para por la clasificación de Atlético San Luis para las semifinales. Tras golear a Tigres UANL en el partido de ida, los potosinos igualaron en El Volcán y dieron la gran sorpresa de los cuartos de final.

El equipo dirigido por el español Domenec Torrent tiene como una de sus figuras a Óscar Macías, futbolista que realizó las Fuerzas Básicas en Chivas pero que, sorpresivamente, nunca terminó por ser tenido en cuenta. Su rendimiento actual, donde ejerce un rol clave en el mediocampo del Atlético San Luis, expone lo que parece ser un claro error del conjunto rojiblanco.

Óscar Macías no tuvo oportunidades en Chivas

El mediocampista nacido en Guadalajara ya tiene 26 años, por lo que no es un juvenil sin experiencia. No obstante, los aficionados están molestos y sorprendidos por el hecho de que Macías no haya tenido la chance de formar parte del primer equipo de Chivas. El canterano tuvo etapas como cedido en Zacatepec, Lobos BUAP, San Luis -su actual equipo-, Juárez y Tampico Madero, y hasta incluso tuvo destacadas participaciones con el Tapatío en la Liga de Expansión.

Macías en 2018 jugando para Chivas (Imago7)

Curiosamente, el único entrenador que le dio chances a Óscar Macías fue Matías Almeyda, último estratega campeón con Chivas y quien hizo debutar a una de las revelaciones del Apertura 2024. Tras la salida del argentino, el canterano sólo volvió a jugar algunos minutos con Víctor Manuel Vucetich, pero en un partido aislado y no siendo un elemento habitual en la plantilla del primer equipo.

Tras ser campeón con Tapatío, Veljko Paunovic no confió en Óscar Macías

Principalmente, el mejor momento de Macías pudo tener lugar el año pasado, cuando a mediados de 2023 fue una pieza fundamental en el Tapatío campeón con Gerardo Espinoza en el banquillo. Pese a su ascendencia con el Filial, Veljko Paunovic no confió en el canterano y prefirió darles oportunidades a otros elementos como Lalo Torres o Sergio Flores.

Óscar Macías ha sido fundamental en la campaña del San Luis (Imago7)

En otro ejemplo del futbol y sus vueltas, Óscar Macías tuvo su revancha con el entrenador serbio, a quien eliminó en la Liguilla del Apertura 2024 con San Luis, propiciándole un duro golpe a los Tigres dirigidos por Veljko Paunovic. Luego de un 2023 en el que fue siempre capitán del Tapatío, el mediocentro se unió a las filas del conjunto potosino y hoy tiene su premio luego de tanto esfuerzo.

Macías ya no pertenece a Chivas: ni lo usaron ni le sacaron dinero

En lo que a las claras representa un error, Chivas no sólo no utilizó a Macías en el primer equipo, algo que puede discutirse, sino que tampoco obtuvo dinero alguno. Es decir que a pesar de formarlo y de utilizarlo durante varios años en el Filial, el Rebaño no fue capaz de obtener ganancia alguna, pues terminó dejándolo ir como agente libre y hoy San Luis capitaliza ese fallo rojiblanco al tener un fichaje más que útil y de manera gratuita.

¿Cuántos partidos jugó Óscar Macías en Chivas?

En total, Óscar Macías sólo llegó a disputar siete partidos oficiales con el primer equipo de Chivas, a pesar de que su estreno fue en 2018 y recién terminó marchándose en diciembre de 2023. Con el Tapatío, en cambio, jugó 78 partidos sumados a otros 57 con la categoría Sub-20, marcando entre ambas etapas un total de 19 goles.