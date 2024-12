Chivas se prepara en Verde Valle para lo que será un inicio de año en el que tendrá doble competencia con el Clausura 2025 y la Liga de Campeones de la Concacaf. Hoy no será un día más en la pretemporada porque Óscar García Junyent llevará adelante las primeras prácticas con el Guadalajara.

En medio de los trabajos en las instalaciones rojiblancas la directiva rojiblanca analiza las bajas que tendrá para el próximo campeonato, por lo que en Rebaño Pasión traemos el “semáforo” para saber la actualidad de cada uno de los jugadores.

Jesús Orozco Chiquete

Uno de los grandes rumores de baja en el Rebaño Sagrado es en relación a Jesús Orozco Chiquete. El futbolista tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul para el Clausura 2025, por lo que solo restaría que haga oficial su salida.

Bruce El-mesmari

Bruce El-mesmari llegó libre de América y se llevó todas las miradas, pero no vio acción. Seguirá dentro del Guadalajara, pero no será tenido en cuenta por Óscar García Junyent debido a que no forma parte de la pretemporada.

Santiago Ormeño

Santiago Ormeño llegó de la mano de Ricardo Pelaez en el 2022, pero a los seis meses salió nuevamente a préstamo. El atacante regresó a Chivas tras su paso por Puebla, pero no formará parte de la pretemporada. Reportes indican que le buscan acomodo.

Daniel Ríos

Daniel Ríos fue otro de los tantos que se fueron a MLS luego de que no haya rendido de la mano de Veljko Paunovic. El lunes Jesús Bernal dio a conocer que no está en la pretemporada debido a que se le acaba el contrato en diciembre.

Sebastián Pérez Bouquet

Sebastián Pérez Bouquet es otro de los jugadores que volvió a Chivas tras su paso por FC Juárez, club en el que no llegó a tener minutos. Finalmente, el mediocampista fue descartado en Chivas y afirman que le buscan acomodo para el próximo campeonato.

Víctor Guzmán

El Pocho lleva más de un año sin tener un buen nivel en Chivas y parecía que tenía todo preparado para irse. Finalmente Óscar García Junyent levantó la mano para que se quede en el Clausura 2025.