Pasan los años y Chivas no vuelve a levantar un título desde que Matías Almeyda logró llevar al Rebaño Sagrado a coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf. El subcampeonato logrado por Veljko Paunovic es el último punto alto que tuvo el Guadalajara, mientras que América acaba de consagrarse Tricampeón de la Liga MX.

¿Qué sucede? Kike Padilla, pintor de tachones del conjunto rojiblanco, le confesó en exclusiva a Rebaño Pasión que hay problemas en el interior del club y que tiene que haber autocrítica. “He tenido pláticas tanto con prensa, con jugadores, con parte de la directiva, ex cuerpo técnicos y todos al final del día te retroalimentan está fallando todo”, expresó el artista.

¿Qué une a Kike Padilla con las Chivas del Guadalajara?

Kike Padilla comenzó a ganar dinero como abogado, pero las leyes no terminaron por satisfacerlo debido a que a los pocos años el arte, la moda y la pintura. Sin embargo, su lazo con Chivas comienza desde con su familia porque todos son aficionados del Rebaño y que por los negocios llegó a conocer a varios jugadores.

“La verdad es que siempre he estado muy unido al medio del futbol. Desde chico, por cuestiones del negocio de mi papá, éramos muy unidos al medio del fútbol. O sea, teníamos mucho contacto con directiva, con jugadores, con esto viajamos frecuentemente en los mismos aviones que ellos etcétera”, expresó.

Y agregó: “Luego Jorge Vergara, en paz descanse, fue compañero de mi padre toda la vida en en la escuela y cuando Jorge adquiere a Chivas, sigue habiendo como ese contacto. Nos invitaban a los eventos de de Omnilife de Chivas, las presentaciones. Siempre había roce con algunos jugadores, contacto, que esto que el otro y llega un día me toca conocer a Alan Pulido. Creo que ese es el parteaguas entre el arte y de hecho fue Alan Pulido quien me inventó el apodo del Pinta Cuadro. Nació más como una burla o una forma de intentar molestar y se quedó el mote”.

Kike Padilla diseño los últimos tachones de Chapo Sänchez. (Foto: IG / @elpintacuadros)

Kike Padilla confirmó que hay problemas dentro de Chivas

Su arte automáticamente se une con Chivas debido a que comenzó a realizar diseños exclusivos de tachones. Este negocio lo llevó a tener relación con diferentes jugadores y a enterarse de que dentro del Guadalajara existen problemas para no alcanzar los campeonatos.

“Tenemos que partir del punto principal de que los jugadores son humanos y después de humanos son profesionistas, y la mayoría de nosotros nos dedicamos a algo. A veces tenemos días muy jodidos en donde por más de que pusiste todo no salieron las cosas y hay otros días que dices, me está saliendo todo a la perfección”, aclaró Padilla sobre cómo ve de afuera el día a día de los jugadores de Chivas.

(Foto: IG / @elpintacuadros)

Y agregó: “Eso pasa con ellos, pero a veces el aficionado olvida que son humanos y pensamos en el famoso video de de viven en un country, duermen en una hotel de cinco estrellas y cómo si tienes todo tan fácil y no lo haces. A veces también en tu mismo trabajo te pasa y no te salen las cosas”.

A su vez, Kike Padilla habló que los jugadores quieren dejar todo por el equipo, pero que las decepciones no son solo culpa de la plantilla si no que de todo el club. “Desde el 2020 a la fecha nos envolvimos en un ciclo de altas y bajas en donde de repente parece que todo va a empezar a funcionar y se cae.Creo que todos jugamos nuestras nuestras partes y que la estamos jugando mal todos. Recientemente he tenido pláticas tanto con prensa, jugadores, parte de la directiva, excuerpo técnicos y todos al final del día te retroalimentan está fallando todo“, comentó.

(Foto: IG / elpintacuadros)

Y añadió: “Hay focos rojos alrededor de todo y la realidad es que mientras no aceptemos que como afición estamos mal, que los medios que cubran las Chivas están mal, que la directiva está mal, el cuerpo técnico está mal. Es decir, hasta que no aceptemos todas las partes, no vamos a funcionar. Creo que es un todo”.

Por último, Kike Padilla habló de Amaury Vergara y señaló que espera ver algo de Don Jorge Vergara en él cuando se le consultó si llegó a conocerlo. “Era una persona bastante interesante. Tenía su celular y me llegué a escribir dos tres veces para contarle experiencias que había vivido en el estadio. Me contestó y me dijo, chécalo con fulanita. Siempre muy abierto a recibir una retroalimentación. La verdad es que yo veo cosas muy diferentes de su hijo.

“Amaury tiene sus cuestiones, todos somos diferentes, ojalá Amaury logre ser muy similar a su papá. No lo conocía a los 30 años de Jorge. Evidentemente lo conocía en una edad más madura donde quizás la vida ya le había explicado cómo tenía que hacer. Me hubiera gustado que Jorge hubiera estado muchos años más al frente”, cerró Kike Padilla.