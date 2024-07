El Apertura 2024 comenzó para las Chivas de Guadalajara con un empate sin goles ante Toluca, en el Estadio Akron. El Rebaño no pudo doblegar a un rival que ya había vencido en la pasada Liguilla, aunque por la mínima diferencia. Uno de los principales responsables de esto fue Chicharito Hernández, quien falló las ocasiones que dispuso.

Varios fanáticos rojiblancos han cuestionado al centrodelantero de 36 años, quien comenzó el certamen como titular por delante de Ricardo Marín. Además de fallar de cara a portería, Chicharito estuvo desaparecido del campo, a tal punto de que apenas dio un pase durante el tiempo que estuvo en el partido.

José Luis Sánchez Solá, más conocido como El Chelís, criticó fuertemente a Chicharito Hernández, señalando que el delantero, además de arrastrar la falta de gol, ha tenido un estilo confrontativo para con sus detractores, lo cual no le sirve de mucho.

“¿Qué le pasó a este joven? Era un joven sumamente agradable y educado. Lo desmadró el dinero, no tengo explicación. Completamente desubicado, pero está en otro mundo”, dijo Chelís en el programa Futbol Picante de ESPN​.

Carlos Hermosillo también se lanza contra Chicharito

El exgoleador del futbol mexicano, Carlos Hermosillo, también criticó a Chicharito, pues considera que no debió haber regresado al Rebaño Sagrado. “A veces uno no entiende que hay momentos y tiempos. Hizo una carrera extraordinaria. Hoy es una decisión que no comparto que hubiera venido al futbol mexicano a terminar mi carrera. Esto pasará en todos los partidos”, dijo el ídolo de Cruz Azul.

“Hay una edad en la cual ya no reaccionas igual. Es innecesario, que cuide su carrera y su imagen. Es de inteligentes darte cuenta que vienes de ocho meses sin actividad y un torneo que no fue bueno. Por supuesto que le cargan todo el peso a él. Sí se merece los abucheos, va a tener más y no pasa nada. Tiene carácter para salir adelante”, añadió Hermosillo refiriéndose a los silbidos que se escucharon al darse la salida de Chicharito en lugar de Ricardo Marín.