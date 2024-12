En las Chivas de Guadalajara tal parece que la imagen que ha dejado Jesús Orozco Chiquete no ha sido la mejor después de su varios días de retraso para reportarse a entrenar y la manera en que ha sobrellevado la situación en sus deseos por marcharse a Cruz Azul, club que no ha pagado la cláusula de rescisión para llevarlo a la capital del país.

En el Rebaño Sagrado existen muy pocas posibilidades de que Orozco Chiquete vuelva a vestir la camiseta rojiblanca en un partido oficial y es que la situación se ha vuelto muy tensa con la dirigencia que comanda Amaury Vergara, por lo que tampoco se descarta que haya una sanción ejemplar en caso de que se mantenga en la institución.

Chivas no descarta sanción para Chiquete

Fue el reportero de ESPN, Jesús Bernal quien dio cuenta de lo que podría suceder con el canterano de Chivas en los próximos días, ya que Amaury Vergara ha demostrado que nadie está por encima de la institución y mucho menos cuando se trata de dar un mal ejemplo para los futbolistas más jóvenes.

“En el Guadalajara podrían valorar la situación de terminar por congelar a Orozco Chiquete, el jugador que ha desacatado algunas órdenes pero que Chivas tampoco le hará el camino fácil, lo más fácil sería rescindirle su contrato pero no es la vía. El hecho de no haberse presentando a entrenar, de haber hecho lo que quisiera, definitivamente pone esta situación en un contexto diferente”.

“Al final la solución es que un equipo pague y asunto arreglado, él sigue empecinado en ir a Cruz Azul, el tema es que este escenario lo vislumbra Chivas si llega una oferta de Rayaos o Tigres y Chiquete no lo acepta (congelarlo). Empieza a tomar escalas más complejas este tema. Ojalá que no tengan que llegar a esas instancias. Congelarlo no es enviarlo a otro equipo, es ‘vienes entrenas con primera pero no vas a ser considerado en ningún partido’. Ante este escenario está muy claro que Chiquete no va a jugar más en las Chivas y eso es algo que tiene muy valioso esta directiva con Amaury Vergara, nadie por encima de la institución”, fue parte de lo que comentó el comunicador en su canal de YouTube.