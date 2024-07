Para Raúl Rangel el camino nunca fue sencillo en busca de cumplir su sueño de llegar a la portería de las Chivas de Guadalajara, ya que se tuvo que preparar mucho más que algunos otros guardametas que antes recibieron una oportunidad, pero ahora siente que tiene todas las bases para quedarse bajo los tres postes del equipo de sus amores por muchos años.

El Tala Rangel le ganó la titularidad a Miguel Jiménez y a Óscar Whalley a pesar de su juventud, sin embargo, en el podcast La Capitana reveló parte de la preparación que le llevó ganarse un puesto en el primer equipo del Rebaño Sagrado, lo cual se dio desde que Matías Almeyda estaba como entrenador, pero fue el preparador de arqueros en ese momento, Carlos Roa, el encargado de abrirle las puertas.

Rangel explicó que cuando jugaba en divisiones inferiores se acercaba a ver las prácticas del primer equipo y es ahí donde el argentino le preguntaba si quería entrenar, a lo cual siempre respondía de manera positiva, siendo Roa, exguardameta de la Selección argentina quien le dio su primera oportunidad, aunque fuera en los entrenamientos.

El primer entrenador que le dio oportunidad al Tala en Chivas

“Cuando estaba de entrenador Matías Almeyda, estaba de preparador de porteros Carlos Roa. A mí me contaron una anécdota de que Liborio (Sánchez) llegaba y se quedaba ahí con sus cositas a ver a los de Primera División y les pedía permiso para entrenar y yo decía, ‘mira no está mal’”.

“Y el profe Roa me decía, ‘¿vos sos arquero?’ Y yo le decía ‘sí’ Y me decía quieres entrenar, me decía ‘vente’. Y ahí pues a duras apenas lo hacía, no tienes la misma técnica que los de primera, me costaba, pero le echaba todas las ganas y así me empezaron a llamar, empecé a estar en Tapatío y me empezaron a meter más, en el 2022 me registraron en Primera, pero seguía estando en Tapatío, así fue cuando di el salto en el 2022 de que ya tenía dos o tres torneos con Tapatío”, fue parte de lo que reveló el Tala Rangel en el citado medio.